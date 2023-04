Interpump annonce l'acquisition de 70% de I.Mec

(Alliance News) - Interpump Group Spa a annoncé l'acquisition de 70% du capital de I.Mec Srl.

Fondée en 1989 et basée à Reggio Emilia, I.Mec est spécialisée dans la fabrication de tamis mécaniques, c'est-à-dire de dispositifs de sélection granulométrique de matériaux grâce à des mécanismes de vibration, avec pour principaux secteurs d'application les industries de la céramique, du recyclage, de l'épuration, de l'alimentation et de la cosmétique. L'entreprise a clôturé l'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires d'environ 17 millions d'euros et une marge d'Ebitda de l'ordre de 23 %.

La valeur de la transaction a été fixée à environ 14 millions d'euros, et des mécanismes de vente et d'achat ont été définis pour permettre aux contreparties d'acheter et de vendre les 30 % restants à partir d'avril 2026.

Les propriétaires actuels continueront à participer aux activités de la société.

Jeudi, Interpump a terminé dans le vert, avec une hausse de 0,1 %, à 48,99 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

