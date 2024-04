(Alliance News) - Interpump Group Spa a annoncé mardi l'acquisition, par l'intermédiaire de sa filiale Inoxpa SAU, d'une participation de 60 % dans Process Partners China Co. Ltd. et l'augmentation de sa participation à 60 % dans YRP Shanghai Flow Technology Co. Ltd. qui opèrent toutes deux en Chine.

Le prix total des deux transactions s'est élevé à 2,9 millions d'euros.

Ensemble, les deux entités ont généré un chiffre d'affaires de près de 11 millions d'euros en 2023, avec une marge d'Ebitda d'environ 10% et un NFP positif.

Process Partner a été fondée en 2015 et est spécialisée dans la production et la vente d'installations et de solutions complètes pour l'industrie alimentaire, le secteur laitier en particulier, YRP Flow Technology a été créée en 2016 également grâce au soutien du groupe Inoxpa, pour distribuer des composants - vannes, pompes et actionneurs - en Chine et représente le distributeur exclusif du groupe Inoxpa dans la région.

"Par ces transactions, lit-on dans la note, d'une part le groupe entre sur le marché chinois de l'ingénierie des installations, d'autre part il élargit les opportunités de contact avec les clients finaux pour ses produits en s'appuyant sur une structure managériale locale qui connaît parfaitement les produits du groupe grâce à plusieurs années de collaboration commune.

Les actionnaires actuels continueront à être impliqués dans les activités des sociétés.

Fulvio Montipò, Président d'Interpump Group, a souligné que "l'importance stratégique de cette transaction est plus grande que son chiffre économique : elle représente un pas important dans la construction d'un réseau capillaire de présence de l'activité Flow Processing dans le monde entier, et en particulier en Asie où le Groupe vérifie les intéressantes opportunités de croissance qui existent".

L'action d'Interpump Group a clôturé mardi en baisse de 0,4 % à 43,90 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

