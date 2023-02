L'Europe est attendue en hausse, la BCE confirme le relèvement des taux

(Alliance News) - Les principales bourses européennes sont attendues en hausse jeudi matin, l'attention se portant sur les chiffres de l'IPP américain d'aujourd'hui, tandis que sur le front monétaire, la présidente Christine Lagarde a confirmé hier soir que la Banque centrale européenne relèvera ses taux d'un demi-point de pourcentage supplémentaire en mars.

Les marchés américains - comme les marchés européens hier - ont également connu une forte session. "Le temps plus doux de janvier semble avoir stimulé une forte croissance dans tout le pays, les ventes des restaurants ayant augmenté de 7,2 %", a commenté Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets, "mais si c'est une excellente nouvelle pour l'économie américaine, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui pensent que la Fed devra ralentir le rythme de son cycle de relèvement des taux dans les mois à venir".

Pour aujourd'hui, "nous prévoyons une ouverture européenne positive et un nouveau record pour le FTSE100, l'attention se portant sur les chiffres de l'IPP américain pour janvier et la confirmation que les coûts de la chaîne d'approvisionnement et des usines sont également en forte baisse", a conclu Analsita.

Ainsi, le FTSE Mib devrait gagner 150,0 points ou 0,5 pour cent après avoir clôturé dans le vert de 0,1 pour cent à 27 533,69.

En Europe, le CAC 40 de Paris est attendu en hausse de 33,2 points ou 0,5 pour cent, le FTSE 100 de Londres en hausse de 19,7 points ou 0,3 pour cent, et le DAX 40 de Francfort est attendu dans le vert 67,0 points ou 0,4 pour cent.

Mercredi soir, la moyenne capitalisation a clôturé en hausse de 0,3 % à 44 789,18, tandis que la petite capitalisation était en hausse de 0,3 % à 30 349,10 et la croissance italienne était au même niveau à 9 671,09.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Interpump Group a clôturé en hausse de 0,9%. La société a approuvé son rapport intérimaire pour l'exercice clos le 31 décembre, qui se termine par un bénéfice net consolidé pour la période de 269,6 millions d'euros contre 198,5 millions d'euros, soit une hausse de près de 36 %.

Les ventes nettes de l'année ont atteint 2,07 milliards d'euros, soit une hausse de 30 % par rapport à l'année précédente.

FinecoBank a clôturé dans le rouge de 0,8 pour cent. Mercredi, elle a annoncé qu'elle envisageait une éventuelle émission d'instruments privilégiés de premier rang.

À cette fin, Fineco a mandaté BNP Paribas et UniCredit Bank - déjà arrangeurs du programme EMTN - ainsi que la Société Générale, tous en tant que teneurs de livre et chefs de file conjoints, pour organiser des réunions dédiées avec des investisseurs potentiels en Europe, à partir d'aujourd'hui.

Azimut Holding a terminé en baisse de 2,4 pour cent. La société a déclaré mercredi que quelques heures après le lancement de la vente, la Timone Fiduciaria a achevé la vente de 1,3 million d'actions ordinaires d'Azimut Holding.

Les actions, représentant 0,9 % du capital de la société, ont été vendues à un prix unitaire moyen de 22,35 euros, pour un montant total de 28,2 millions d'euros.

Snam a clôturé en baisse de 0,1% après avoir démenti les rumeurs de mercredi selon lesquelles elle envisageait d'émettre une obligation convertible pour sortir du capital d'Italgas, qui a terminé en baisse de 2,8%.

"Snam précise qu'elle n'a pris aucune mesure concernant la participation détenue par Italgas. Les hypothèses sur les transactions financières initiées sont sans fondement à ce jour", a expliqué la compagnie d'électricité, qui détient 13,5 % d'Italgas.

Sur le Mid-Cap, Autogrill était en hausse de 0,6%. La société a annoncé mercredi qu'elle avait approuvé les chiffres préliminaires pour 2022, faisant état de revenus consolidés en année pleine de 4,14 milliards d'euros, en hausse de 50 % par rapport aux 2,60 milliards d'euros de 2021.

Une augmentation, explique la compagnie dans une note, principalement due à la reprise du trafic aérien international dans toutes les géographies principales du groupe et "l'activation des leviers commerciaux appropriés pour faire face à l'environnement inflationniste actuel".

Anima Holding a clôturé en hausse de 3,1% après que Mediobanca ait annoncé mercredi matin qu'elle avait réalisé l'achat de 25,0 millions d'actions ordinaires d'Anima Holding au nom du FSI dans le cadre d'une procédure de construction accélérée inversée de livres. La contrepartie totale, basée sur un prix par action de 4,35 euros, équivaut à un débours de 108,7 millions d'euros pour le fonds stratégique.

Dans le détail, un maximum de 31,2 millions d'actions ordinaires d'Anima Holding, soit 9,0 % du capital social de cette dernière, seront acquises.

"Le blitz du Fonds stratégique italien sur le capital d'Anima Holding ravive les projecteurs sur le monde de la gestion d'actifs et, en amont, sur le risque bancaire et la naissance de ce troisième pôle tant espéré par le gouvernement", commente Francesco Bonazzi.

Acea - qui a clôturé avec une perte de 0,4% - a annoncé mardi soir que Michaela Castelli avait démissionné, avec effet immédiat, de son poste de directrice et de présidente du conseil d'administration pour des raisons personnelles.

Du côté des petites capitalisations, Sabaf - en hausse de 0,5 % - a approuvé mardi ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'une baisse de 3,9 % de son chiffre d'affaires à 253,1 millions d'euros, contre 263,3 millions d'euros un an plus tôt.

Le bénéfice net de la période s'est élevé à 15,7 millions d'euros, soit une baisse de 34 % par rapport aux 23,9 millions d'euros de 2021.

Elica - dans le vert à hauteur de 2,3 % - a déclaré mardi avoir généré des revenus de 548,6 millions d'euros au cours de l'exercice 2022, en hausse de 1,4 % par rapport aux 541,3 millions d'euros de l'exercice 2021.

L'Ebitda au 31 décembre 2022 s'élève à 50,8 millions d'euros, soit une hausse de 32 % par rapport aux 38,5 millions d'euros de l'année 2021.

GPI - dans le rouge de 3,6 pour cent - a indiqué mercredi que son conseil d'administration a examiné ses résultats préliminaires consolidés pour l'exercice 2022, qui s'est terminé avec un chiffre d'affaires total de plus de 355 millions d'euros, contre 326,9 millions d'euros en 2021.

Parmi les PME, CY4Gate - dans le rouge de 1,5 pour cent - a indiqué mardi que la valeur totale des contrats acquis ces dernières semaines dans le segment de la cybersécurité s'élevait à environ 1,3 million d'euros, avec une durée d'un an.

Farmaé a clôturé dans le vert de 1,0 % après avoir annoncé mardi une augmentation de 41 % de son chiffre d'affaires consolidé 2022 à 116,6 millions d'euros par rapport aux 82,5 millions d'euros déclarés au 31 décembre 2021, et de 13 % par rapport au chiffre d'affaires consolidé pro-forma 2021 de 102,5 millions d'euros.

À New York - pendant la nuit en Europe - le Dow a clôturé dans le vert de 0,1 pour cent, le Nasdaq était en hausse de 0,9 pour cent et le S&P 500 a terminé dans le vert de 0,3 pour cent.

En Asie, le Hang Seng a progressé de 0,8 %, le Shanghai Composite a cédé 1,0 %, et le Nikkei a été dans le vert de 0,7 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0707 contre USD1.0677 à la clôture de mercredi. La livre, quant à elle, vaut 1,2048 USD contre 1,2019 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent valait 85,93 USD le baril, contre 84,11 USD le baril mercredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 839,25 USD l'once, contre 1 831,95 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier économique de jeudi, à 0900 CET, l'Istat publiera la balance commerciale extra-UE de l'Italie, tandis qu'à 1000 CET viendra la balance commerciale de l'Italie par rapport aux pays européens.

Au même moment, c'est au tour du rapport mensuel de la BCE tandis que dans l'après-midi, à 1430 CET, les permis de construire américains sont attendus.

Toujours en provenance des États-Unis et à nouveau à 14h30 CET, l'indice principal des prix à la production et les demandes initiales d'allocations de chômage seront publiés.

Parmi les entreprises de la Piazza Affari, les résultats de Pattern et de Saccheria F.lli Franceschetti sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

