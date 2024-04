Interpump Group S.p.A. est le leader mondial de la fabrication et de la commercialisation de pompes à haute pression. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - composants hydrauliques (73%) : pompes hydrauliques, unités d'énergie hydraulique, valves, etc. ; - pompes et plongeurs à haute pression (27%). La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (16,2%), Europe (35,9%), Amérique du Nord (28%), Extrême orient et Océanie (10,6%) et autres (9,3%).

Secteur Machines et équipements industriels