Saipem en tête sur le Mib ; l'industrie manufacturière de la zone euro souffre

(Alliance News) - Vendredi, les principaux marchés boursiers européens sont restés contrastés après la publication des données manufacturières et des services d'avril pour la zone euro, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Ainsi, le FTSE Mib était dans le vert de 0,2 pour cent à 27 682,74, le Mid-Cap était en baisse de 0,2 pour cent à 43 540,75, le Small-Cap a cédé 0,6 pour cent à 29 447,08 et l'Italie Growth était dans le rouge de 0,1 pour cent à 9 212,73.

En Europe, le CAC 40 de Paris était en hausse de 0,2 pour cent, le FTSE 100 de Londres était dans le vert de 0,4 pour cent, et le DAX 40 de Francfort a cédé 0,3 pour cent.

Sur le plan macroéconomique, l'indice PMI composite de l'industrie manufacturière de la zone euro a augmenté pour le sixième mois consécutif, passant de 53,7 en mars à 54,4, soit le niveau le plus élevé depuis mai de l'année dernière. La dernière lecture a indiqué le quatrième mois consécutif de croissance, enregistrant un taux d'expansion qui s'est accéléré depuis le début de l'année, contrastant avec les six mois consécutifs de déclin dans la seconde moitié de 2022.

L'amélioration de la performance est en partie due à une croissance plus rapide des nouvelles commandes.

En ce qui concerne le secteur manufacturier de la Garmania, l'indice est tombé à 44 en avril, indiquant la plus forte contraction de l'activité manufacturière depuis mai 2020, et pire que la prévision du marché de 45,7, selon les estimations préliminaires publiées vendredi.

L'activité manufacturière s'est contractée pour le dixième mois consécutif, en raison d'une forte baisse des stocks d'achat et d'une amélioration record des délais de livraison des fournisseurs.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Saipem a fait mieux que tout le monde et a grimpé de 3,4 pour cent, après avoir annoncé que, avec Clough, la filiale australienne de Webuild Group - dans le vert de 0,2 pour cent sur le Mid -, dans une coentreprise 50-50, il a obtenu la pleine efficacité contractuelle pour le développement de l'usine d'urée de Perdaman Industries, située sur la côte de l'Australie occidentale, avec l'atteinte de la date de début des travaux.

La valeur du nouveau contrat s'élève à un peu plus de 2,8 milliards d'USD (2,56 milliards d'EUR), la part de chaque participant à l'entreprise commune étant d'environ 1,4 milliard d'USD.

L'usine sera la plus grande d'Australie et l'une des plus grandes du monde, et garantira les normes de durabilité les plus élevées dans les processus de production. Elle fera également partie d'un très grand projet pour l'Australie occidentale, qui générera en moyenne 2 000 emplois pendant la phase de construction et environ 200 emplois permanents pendant la phase d'exploitation.

Interpump Group - en hausse de 0,3 % - a annoncé l'acquisition de 70 % du capital de I.Mec Srl, une société spécialisée dans la production de tamis mécaniques, c'est-à-dire de dispositifs de sélection granulométrique de matériaux par le biais de mécanismes de vibration, dont les principaux secteurs d'application sont les industries de la céramique, du recyclage, de la purification, de l'alimentation et de la cosmétique.

La valeur de la transaction a été fixée à environ 14 millions d'EUR et les mécanismes de vente et d'achat ont été définis pour permettre aux contreparties d'acheter et de vendre les 30 % restants à partir d'avril 2026.

Banca Monte dei Paschi di Siena - en hausse de 1,8 % - a annoncé jeudi que l'assemblée des actionnaires avait approuvé le budget 2022 et nommé les membres du conseil d'administration.

Le président Nicola Maione et son adjoint Gianluca Brancadoro rejoignent le conseil, ainsi que Luigi Lovaglio, Paola Lucantoni, Anna Paola Negri-Clementi, Laura Martiniello, Donatella Visconti, Lucia Foti Belligambi, Domenico Lombardi, Paolo Fabris De Fabris, Renato Sala, Stefano Di Stefano, Marco Giorgino, Alessandra Giuseppina Barzaghi et Paola De Martini.

Le conseil d'administration a ensuite décidé que Luigi Lovaglio resterait directeur général.

TIM a fait moins bien que les autres, avec une perte de 2,6 %, en annonçant l'acquisition de TS-Way, une société italienne spécialisée dans les services de prévention et d'analyse des cyberattaques.

L'opération a été réalisée par l'intermédiaire de Telsy, une société du groupe spécialisée dans la cybersécurité, qui opère au sein de TIM Enterprise.

Sur le Mid-Cap, Salvatore Ferragamo a cédé 5,2%, après avoir annoncé jeudi son chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2023, en baisse à 277,9 millions d'euros au 31 mars, contre 289,4 millions d'euros à la même période de 2022.

OVS - dans le vert de 2,1% - a annoncé mercredi avoir clôturé l'exercice au 31 janvier 2023 avec un chiffre d'affaires net de 1,51 milliard d'euros, en hausse de plus de 11% par rapport aux 1,36 milliard d'euros enregistrés un an plus tôt. En outre, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende pour l'exercice 2022 de 0,06 EUR par action.

Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 78,4 millions d'euros, en hausse de plus de 75 % par rapport aux 44,8 millions d'euros enregistrés en 2021.

Arnoldo Mondadori Editore - dans le rouge de 0,7% - a annoncé jeudi qu'il avait exécuté un contrat pour la vente à PBF de sa participation de 18,45% dans Europea di Edizioni, éditeur du quotidien Il Giornale.

Le montant de la transaction, qui sera réglée entièrement en espèces, est fixé à 2,3 millions d'euros.

La vente se traduira par une plus-value nette dans le compte de résultat du Groupe Mondadori de 500 000 EUR.

Du côté des petites capitalisations, le conseil d'administration de Servizi Italia - dans le vert à hauteur de 2,2% - a annoncé jeudi que l'assemblée des actionnaires avait décidé de lancer un nouveau plan de rachat pour l'achat d'un maximum de 6,3 millions d'actions d'autocontrôle.

Le montant maximum affecté au programme est estimé à 9,5 millions d'euros.

Piquadro ne fait pas de transactions, mais a déclaré mercredi que pour l'exercice 2022-2023, les revenus ont augmenté de 18% à 175,6 millions d'euros contre 149,4 millions d'euros, tandis que pour le seul quatrième trimestre, ils ont progressé de 22% à 48,8 millions d'euros contre 40,0 millions d'euros.

Eems Italia - dans le rouge de 0,2 pour cent - a déclaré avoir approuvé ses principaux résultats pour l'année se terminant le 31 décembre 2022, ayant déclaré une perte nette de 2,3 millions d'euros, contre une perte de 287 000 euros au cours de la même période de l'année dernière.

La perte d'exploitation s'est élevée à 2,2 millions d'euros, contre une perte de 990 000 euros en 2021.

Les recettes d'exploitation se sont élevées à 1,4 million d'euros, contre 721 000 euros au 31 décembre 2021.

Parmi les PME, Eprcomunicazione n'est pas encore affectée par le commerce, ayant déclaré des revenus de 5,2 millions d'euros en 2022, contre 5,1 millions d'euros déclarés au 31 décembre 2021, soit une augmentation de 1,2 %.

Le bénéfice s'est élevé à 13 891 EUR, contre un bénéfice de 38 615 EUR au 31 décembre 2021, soit une baisse de 33 %.

CleanBnB a grimpé de 2,8 %, après avoir annoncé qu'elle approuvait le projet d'états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre, ayant déclaré une perte de 155 305 EUR, soit une amélioration de 86 % par rapport à une perte de 1,2 million d'EUR en 2021.

Les revenus consolidés se sont élevés à 9,4 millions d'euros, contre 4,0 millions d'euros pour la même période de l'année précédente, soit une amélioration à trois chiffres de 136 %.

Farmaè - dans le rouge de 0,5 pour cent - a déclaré jeudi que les revenus ont augmenté de 46 pour cent d'une année sur l'autre au premier trimestre à 38,8 millions d'euros contre 26,5 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente.

Monnalisa grimpe de 2,9 pour cent. La société a annoncé qu'elle était prête à adopter la technologie Blockchain avec une activité pilote sur la ligne Couture, par le biais du "Track IT Blockchain Project" de l'ICE - l'agence gouvernementale pour l'internationalisation et la promotion des entreprises italiennes.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge de 0,3 pour cent à 28 564,37 et le Hang Seng a abandonné 1,6 pour cent à 20 075,73, tandis que le Shanghai Composite a chuté de 2,0 pour cent à 3 301,26.

A New York, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,3 % à 33 786,62, le S&P a perdu 0,6 % à 4 129,79, tandis que le Nasdaq a baissé de 0,8 % à 12 059,79.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0962 USD contre 1,0972 USD à la clôture de jeudi. En revanche, la livre valait 1,23,92 USD contre 1,2455 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 80,66 USD contre 81,04 USD jeudi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 997,80 USD l'once contre 2 002,73 USD l'once à la clôture de jeudi.

Le calendrier économique de vendredi comprend les ventes au détail canadiennes à 1430 CEST et les PMI américains à 1545 CEST.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.