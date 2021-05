Interroll : les prévisions de résultats de Credit Suisse

Credit Suisse souligne la surprise sur les résultats grâce à une rentabilité plus élevée que prévu au premier semestre.



' On peut s'attendre à une forte rentabilité au premier semestre (en glissement annuel), mais les prévisions pour l'ensemble de l'année restent 'prudemment optimistes' ' indique l'analyste.



' Nous prévoyons une marge EBIT de 17,1% et 14% pour le premier et le deuxième semestre 2021, respectivement. La marge pourrait être plus élevée au premier semestre 2021 '.



En raison de l'effet retardé du mix des ventes, Credit Suisse a relevé ses estimations de bénéfices d'environ 3,5 % pour le second semestre.



L'analyste relève son objectif de cours de 3% à 2745 CHF. ' Nous pensons qu'il existe des meilleures valeurs dans le secteur et nous maintenons la mention ' sous-performance ' sur le titre '.



' Le titre se négocie avec une prime de 29% (exercice 21) et de 17% (exercice 22) par rapport à son EV/EBIT moyen à 3 ans et 12 mois ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

