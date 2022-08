Bénéfice net en repli pour Interroll après six mois

Zurich (awp) - Malgré des ventes en vive hausse, Interroll affiche une rentabilité en légère baisse après six mois en 2022. Le spécialiste tessinois des équipements logistiques a dégagé un bénéfice net de 33,1 millions de francs suisses, en repli de 0,9% sur un an, une performance supérieure aux attentes. L'entreprise renonce à dévoiler des prévisions pour l'ensemble de l'année.

Le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) s'est en revanche érodé de manière plus prononcé, se contractant de 9,2% à 40,8 millions de francs suisses, a indiqué mardi le groupe sis à Sant'Antonino. Quant à l'excédent brut d'exploitation (Ebitda), il s'est aussi inscrit en repli, passant en l'espace d'un an de 56,3 à 52,4 millions, la marge correspondante se tassant elle de 20,7% à 16,9% et revenant à un niveau légèrement supérieur à celui présenté avant la pandémie de Covid-19.

L'évolution s'est révélée plus favorable au niveau de ventes, celles-ci bondissant de 14,3% à 310,9 millions de francs suisses. Exprimée à taux de change constants, la croissance s'est inscrite à 18,5%. Reflet de l'absence de gros projets, les entrées de commandes ont chuté de 27,8% à 304,4 millions de francs suisses (+24,8% en monnaies locales).

La performance d'ensemble a dépassé les attentes des analystes, seules les entrées de commandes se montrant inférieures aux prévisions. Sondés par AWP, les experts avaient anticipé un montant moyen de 360,7 millions de francs suisses pour ces dernières, de 301,7 millions pour le chiffre d'affaires, de 39,7 millions pour l'Ebit et de 30,4 millions pour le bénéfice net.

Après un bon début d'années, les affaires d'Interroll ont évolué moins favorablement qu'escompté au 2e trimestre, en raison des effets liés aux confinements ordonnés en Chine. La guerre en Ukraine à quant à elle entraîné de nouveaux reports de projets chez les clients, ceux-ci se trouvant confrontés aux perturbations des chaînes d'approvisionnement ou adaptant leurs investissements, note Interroll.

Evoquant la suite de l'exercice, l'entreprise tessinoise évoque "un horizon temporel difficile à évaluer concernant une normalisation de la situation". Interroll renonce en conséquence à livrer des perspectives pour l'ensemble de l'exercice en cours.

À moyen terme, l'entreprise d'outre-Gothard juge la demande en matière de solutions de manutention intacte. La pénurie croissante de main-d'oeuvre et la forte augmentation des coûts logistiques devraient doper l'adoption de solutions d'automatisation.

vj/ck