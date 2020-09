Importante commande pour Interroll en Allemagne

Zurich (awp) - Interroll a décroché une importante commande en Allemagne. Le spécialiste tessinois des équipements de logistique fournira à compter de l'an prochain des lignes de convoyage pour un nouveau centre d'une chaîne allemande de supermarchés. Le contrat se chiffre à "un montant à un chiffre" en millions de francs suisses.

Dans le cadre de cette commande, Interroll livrera des plateformes de convoyage représentant une longueur total de plus de 9 kilomètres, soit le plus long système fourni à ce jour par l'entreprise de Sant'Antonino dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, indique mercredi la société. L'ensemble de l'installation sera conçu pour le client final, dont l'identité n'est pas révélée, par un intégrateur de systèmes de premier plan, ajoute Interroll.

