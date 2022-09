Interroll CEO: on navigue à vue à cause de la volatilité du marché

Zurich (awp) - Le directeur général du logisticien Interroll, Ingo Steinkrüger se montre prudent pour ce qui concerne la marche des affaires de son entreprise au deuxième semestre. Il n'est pas possible de faire des prévisions à l'heure actuelle et on navigue plutôt à vue en raison de la volatilité du marché, a-t-il déclaré dans une interview à Finanz und Wirtschaft (édition de mercredi).

Sur le fond, rien n'a fondamentalement changé, selon le CEO. On ne note pas de suppressions, mais quelques reports dans la réalisation de projets des clients. Le groupe a débuté l'année avec une montagne de commandes assez grande et on est plutôt détendu, car on peut traiter cette montagne calmement et avec un bon rapport entre entrée de commandes et chiffre d'affaires.

La nouvelle fabrique à Shanghai sera prête à tourner à pleine capacités au 3ème trimestre, mais il l'est pas possible actuellement de les utiliser: les entrées de commandes en Asie et notamment en Chine n'évoluent pas comme on se l'était imaginé, a admis le patron. Mais ce n'est pas un gros problème: l'investissement était pensé pour le long terme et de locataire, le groupe est devenu propriétaire, ce qui a permis de doubler les surfaces de production et les capacités sans hausse des coûts.

Evolution des chaînes d'approvisionnement

L'évolution des chaînes d'approvisionnement reste actuellement difficilement prévisible, selon le CEO. Il y a encore des matériaux dont les prix augmentent et les hausses des coûts de l'énergie et des salaire ne sont pas encore prises en compte.

Au niveau des disponibilités, l'incertitude concerne surtout les composants pour semi-conducteurs. A cela s'ajoutent des problèmes de logistique par exemple pour les produits provenant de Chine où l'on s'attend à de nouveaux confinements.

Au niveau des prix de ses produits, Interroll aura liquidé le reste des anciens prix à la fin de cette année. Comme l'an dernier, des adaptations de prix seront réalisées là où on le jugera nécessaire.

