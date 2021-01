Interroll boucle 2020 en faisant mieux qu'attendu

Zurich (awp) - Le spécialiste des systèmes de convoyage Interroll a vu ses ventes reculer en 2020, pénalisées par la pandémie de coronavirus et la force du franc. Ses entrées de commandes ont pu très légèrement croître. Le groupe tessinois se dit confiant pour l'année en cours, sans donner d'objectifs chiffrés.

Le chiffre d'affaires a baissé de 5,2% à 530,6 millions de francs suisses en 2020, selon les chiffres préliminaires publiés mardi. En monnaies locales, cela équivaut à une légère hausse de 0,9% par rapport à 2019. "Une faible prise de commandes au second semestre 2019 ainsi que des effets de change ont eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires", selon le communiqué.

Interroll a aussi été affecté par des reports de projets, particulièrement au premier semestre 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, sans toutefois subir d'annulations. L'activité a pu croître lors des six derniers mois.

Les entrées de commandes se sont de leur côté inscrites à 547,8 millions de francs suisses, soit une progression de 0,3% et même de 6,6% en monnaies locales. "Une dynamique commerciale accrue sur les marchés" a été enregistrée au second semestre.

Les ventes ont fait mieux que le consensus AWP, quand les prises de commandes ont dépassé les attentes les plus optimistes.

Le fabricant de systèmes de manutention, de logistique et d'automatisation, s'attend à une forte augmentation de son bénéfice par rapport à l'année précédente (56,0 millions de francs suisses), grâce à des "gains substantiels" en termes d'Ebit et d'Ebitda l'an dernier. Au premier semestre, le résultat opérationnel (Ebit) avait atteint 32,3 millions, en progression de 3,5% sur un an.

Interroll "a réussi à contrer l'environnement de marché toujours très difficile", grâce notamment à une présence mondiale et "des améliorations constante de la productivité", d'après le directeur général Paul Zumbühl. Il se dit "prudemment optimiste" pour 2021 et anticipe "une dynamique positive sur les marchés mondiaux des solutions de manutention sur l'ensemble de l'année".

Vontobel souligne que ces chiffres préliminaires ont dépassé les attentes, bénéficiant de commandes importantes mais aussi d'une meilleure demande sous-jacente.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) estime que le groupe a profité au second semestre d'une dynamique dans la logistique, en particulier pour le commerce en ligne. "Cette augmentation structurelle de la demande en solutions de logistique convient bien à Interroll", selon le commentaire. La ZKB salue aussi la maîtrise des coûts et les investissements stratégiques de l'entreprise.

Baader Helvea note qu'au deuxième semestre, les prises de commandes ont crû de près de 8% et les ventes de plus de 5%. Jorg Schimacher s'attendait à un commentaire de la direction uniquement qualitatif quant à 2021. Il se dit curieux de savoir comment les différents marchés ont évolué en seconde partie d'année. Et s'attend à un bénéfice supérieur à 60 millions de francs suisses.

Les résultats complets seront publiés le 19 mars.

