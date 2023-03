Interroll étoffe sa rentabilité et soigne ses actionnaires

Zurich (awp) - Le groupe Interroll a fait état vendredi de résultats en hausse à tous les niveaux en 2022, légèrement supérieurs aux attentes. Après avoir inscrit le meilleur résultat net de son histoire, l'entreprise entend en faire profiter ses actionnaires, à qui elle proposera un dividende légèrement relevé.

Dans un communiqué, le spécialiste tessinois des systèmes de convoyage a confirmé dans la foulée les chiffres préliminaires publiés fin janvier, à savoir un chiffre d'affaires de 664,4 millions de francs suisses (+3,8%) et des entrées de commandes de 572,6 millions (-27,4%).

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 5,6% à 129,3 millions de francs suisses et le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) de 5,9% à 105,2 millions, pour des marges correspondantes en hausse de respectivement 40 points de base (pb) à 19,5% et 30 pb à 15,8%. Au final, la firme basée à Sant'Antonino boucle l'exercice sur un bénéfice net record de 82,8 millions.

Réunis en assemblée générale le 12 mai prochain, les actionnaires se verront proposer un dividende de 32 francs suisses par action au titre de l'exercice écoulé, soit 1 de plus que pour le précédent.

La copie rendue par Interroll s'inscrit globalement dans le haut de la fourchette du consensus AWP, l'Ebit surpassant les projections les plus optimistes. Seule la générosité à l'heure de rémunérer les actionnaires a quelque peu laissé à désirer.

Pour la suite des opérations, la direction de l'entreprise se dit "en principe prudemment optimiste" en référence aux marchés mondiaux, qui ne se sont pas encore stabilisés. Face à une demande qui devrait rester robuste, Interroll est bien positionné avec ses capacités étendues.

"En 2023, nous allons poursuivre résolument sur la voie de l'innovation axée sur la plus-value pour nos clients", a assuré le directeur général (CEO) Ingo Steinkrüger, sans pour autant s'aventurer sur le terrain des objectifs chiffrés pour l'année en cours.

buc/lk