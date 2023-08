Interroll Holding AG est un fabricant suisse de produits et de services pour la logistique interne. L'activité de la société est structurée en quatre groupes de produits. Le groupe Rollers se concentre sur la production de rouleaux de convoyeurs. Le groupe Drives fabrique des moteurs et des pilotes pour les convoyeurs. Le groupe Conveyors & Sorters englobe les systèmes de convoyeurs et de trieurs. Le groupe Pallet & Carton Flow est engagé dans les activités de stockage. La société propose ses produits aux messageries, aux services express et postaux, aux aéroports, à l'industrie alimentaire et aux secteurs de la distribution. Son portefeuille de clients comprend des marques mondiales telles que Amazon, Bosch, Coca-Cola, Coop, DHL, FedEx, Peugeot, PepsiCo, Procter & Gamble, Siemens, Walmart et Yamaha. Interroll Holding AG est engagée dans des projets de recherche mondiaux dans le domaine de l'efficacité logistique et soutient les associations industrielles dans le développement de normes. En mai 2014, la société a établi sa première unité de vente au Portugal.

Secteur Equipements électriques lourds