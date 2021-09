INTERSHOP Communications : nommé dans le Magic Quadrant de Gartner 2021 commerce digital pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision

DGAP-News: Intershop Communications AG / Mot-clé(s) : Bulletin de marché/Résultats d'études

Intershop nommé dans le Magic Quadrant de Gartner 2021 commerce digital pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision



02.09.2021 / 10:38





Intershop se positionne comme un acteur de niche dans le Magic Quadrant TM de Gartner 2021 pour le commerce digital, l'étude de marché très renommée du secteur.

de Gartner 2021 pour le commerce digital, l'étude de marché très renommée du secteur. Intershop considère que sa plate-forme est bien adaptée aux moyennes et grandes entreprises avec des écosystèmes complexes.

Iéna, Allemagne, le 2 septembre 2021 - Intershop Communications AG (ISIN : DE000A254211), l'un des principaux fournisseurs indépendants de solutions innovantes de commerce B2B, a annoncé aujourd'hui avoir été nommé dans le Magic QuadrantTM de Gartner 2021 pour le commerce digital. Intershop apprécie cette reconnaissance due en particulier à sa réelle expertise B2B et à sa progression technologique continue.

Le rapport Magic QuadrantTM de l'organisme de recherche américain Gartner, très apprécié des décideurs, compare régulièrement les acteurs dans le domaine du commerce digital. Il est basé sur des critères spécifiques qui analysent la « Complétude de la vision » et la « Capacité d'exécution » globales de l'entreprise. Intershop se positionne comme un acteur de niche dans l'évaluation des plateformes cette année.

Markus Klahn, PDG d'Intershop Communications AG, déclare : « Je pense que notre présence dans le Magic QuadrantTM envoie un signal fort au marché et confirme notre décision de nous concentrer sur le commerce B2B et la transformation réussie du virage vers le cloud de notre plateforme.

L'engagement d'Intershop à soutenir les entreprises avec des fonctionnalités B2B considérablement améliorées s'est concrétisé par l'acquisition de nouveaux clients au cours des deux dernières années. Plus de 300 clients B2B dans le monde font déjà confiance à la plateforme de commerce Intershop pour évoluer, innover et augmenter leurs parts de marché. Ils apprécient particulièrement ses hautes performances, son agilité et sa capacité à s'intégrer dans des environnements informatiques sophistiqués. L'architecture adaptable de la plateforme et une grande sélection d'API préconfigurées en font un bon choix, en particulier pour les grandes entreprises avec des écosystèmes complexes. Une autre force est la possibilité de déploiement rapide de front-end grâce au kit d'accélérateur Progressive Web App (PWA) d'Intershop. Il permet aux clients de fournir une interface fiable et conviviale pour une expérience client exceptionnelle sur tous les points de contact.

« À notre avis, la présence d'Intershop dans le Magic QuadrantTM montre que nous sommes parmi les acteurs clés dans le domaine du commerce digital malgré la concurrence intense des grandes entreprises technologiques mondiales. Le résultat de cette analyse, reconnue dans toute l'industrie, est un honneur pour nous, nous encourage à améliorer encore notre plateforme et à consolider notre position de fournisseur de premier plan dans l'environnement B2B », poursuit Markus Klahn.

Une copie du rapport Magic Quadrant pour en savoir plus sur les points forts de la plateforme Intershop sera bientôt disponible sur le site Web d'Intershop.

À propos des rapports du Magic Quadrant :

Les rapports Magic Quadrant sont l'aboutissement d'une recherche rigoureuse et factuelle sur des marchés spécifiques, offrant une vue d'ensemble des positions relatives des fournisseurs sur des marchés où la croissance est élevée et la différenciation des fournisseurs est distincte. Les fournisseurs sont positionnés dans quatre quadrants : leaders, challengers, visionnaires et acteurs de niche. La recherche vous permet de tirer le meilleur parti de l'analyse de marché en fonction de vos besoins commerciaux et technologiques uniques.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans nos publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes les plus élevées ou une autre désignation. Les publications de recherche Gartner sont constituées des opinions de l'organisation de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde et sont utilisées ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés

Gartner, Magic Quadrant for Digital Commerce, Jason Daigler, Yanna Dharmasthira, Sandy Shen, Penny Gillespie, Mike Lowndes, Aditya Vasudevan, 31 août 2021

À propos d'Intershop

Intershop (fondé en Allemagne en 1992 ; Prime Standard : ISHA) permet aux principaux fabricants et grossistes mondiaux de digitaliser, transformer et dynamiser leurs activités. Notre plateforme de commerce électronique et notre technologie basée sur le cloud donnent aux entreprises B2B le pouvoir d'établir et d'étendre leur présence digitale, d'améliorer l'expérience client et d'augmenter leurs revenus en ligne. Avec plus de 25 ans d'expérience et une présence mondiale, nous aidons nos plus de 300 clients à transformer les produits en bénéfices, les clients en partenaires commerciaux et les transactions en relations durables.

Intershop is built to boost your business. En savoir plus sur www.intershop.com.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant des événements futurs ou les performances financières et opérationnelles futures d'Intershop. Les événements ou les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux contenus dans ces déclarations prospectives ou des résultats attendus selon ces déclarations. Les risques et incertitudes qui pourraient conduire à de telles différences comprennent, entre autres, l'historique d'exploitation limité d'Intershop, le faible niveau de prévisibilité des revenus et des coûts et les fluctuations potentielles des revenus et des résultats d'exploitation, la dépendance importante vis-à-vis des gros contrats avec un seul client, les tendances de consommation, la niveau de concurrence, saisonnalité, risques liés à la sécurité électronique, réglementation gouvernementale possible, conditions économiques générales et incertitude concernant la libération de la trésorerie et des équivalents de trésorerie actuellement soumis à restrictions.

Contact presse Intershop :

pr@intershop.de, Tél. : +49-3641-50-1000

https://www.intershop.com/fr/press-portal