INTERSHOP Communications AG est un fournisseur de solutions d'entreprise intégrées pour le commerce omnicanal. La société opère dans deux secteurs d'activité : Produits et Services. Le secteur d'activité Produits comprend les revenus des licences et de la maintenance. Le secteur des services comprend les revenus des services de conseil et de formation, ainsi que les revenus des services complets. Ses secteurs d'activité sont l'Europe, les États-Unis et l'Asie/Pacifique. Le secteur Europe comprend les activités de vente de la Société, d'Intershop Communications LTD et d'Intershop Communications SARL. Le secteur USA comprend les activités de vente d'Intershop Communications Inc, principalement en Amérique du Nord, ainsi que les activités de vente de la Société dans cette région. Le segment Asie-Pacifique comprend les activités de vente d'INTERSHOP Communications Australia Pty Ltd et d'Intershop Communications Asia Limited. La Société propose des logiciels packagés pour la vente par Internet, complétés par tous les autres services. Elle propose le logiciel Intershop Commerce.

Secteur Logiciels