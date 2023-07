Intershop Holding AG est une société holding d'investissement immobilier basée en Suisse. La Société acquiert, développe, loue et vend des biens immobiliers. La Société investit principalement dans des immeubles de bureaux et industriels, situés principalement à Zurich et dans la région du lac Léman. Intershop Holding AG concentre ses investissements dans les zones urbaines et à forte densité de trafic de la Suisse. Le portefeuille de propriétés immobilières de la Société comprend 66 propriétés avec une superficie locative totale d'environ 560 000 mètres carrés. La société opère par le biais de ses filiales immobilières, qui comprennent De Bary & Co AG, Einkaufszentrum Herti AG, EZ Volketswil AG, SGI City Immobilien AG, SGI Promotion AG, ainsi que SGI Schweizerische Gesellschaft fuer Immobilien AG ; et ses filiales de services, qui comprennent Centre St-Roch Yverdon-les-Bains SA, Intershop Management AG ainsi que Realconsult AG.

Secteur Développement et opérations immobilières