Intershop: bénéfice en recul au premier semestre

Zurich (awp) - La société immobilière Intershop a dégagé sur les six premiers mois de l'année un résultat net de 36,4 millions de francs suisses, contre 40,9 millions un an plus tôt. L'entreprise zurichoise explique ce recul par la baisse des plus-values de cession.

Composé pour près de moitié de bureaux et d'écoles, pour un peu plus d'un dixième de logements et parkings, le parc immobilier a généré des revenus locatifs en hausse de 1,1% à 33,7 millions. La valeur immobilière s'élevait à 1,4 milliard à la fin de la période sous revue, précise un communiqué.

Le résultat opérationnel (Ebit) d'Intershop a sensiblement reculé de 52,4 millions à 49,8 millions de francs suisses.

Les rendements brut comme net des immeubles de placement sont restés inchangés à respectivement 5,4% et 4,7%. Et le taux de vacance a augmenté de 1,4 point de pourcentage pour atteindre les 10,6%. La société explique qu'environ "40% des immeubles en développement ne sont volontairement pas loués en raison de rénovations en cours ou prévues".

Au 30 juin, les fonds propres s'élevaient à 768,2 millions, soit 416,69 francs suisses par action. Il en résulte un taux de fonds propres de 52,3%, détaille Intershop.

Pour 2022, la direction s'attend à un produit des loyers stable.

