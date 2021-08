Intershop bridé par les rénovations au 1er semestre

Zurich (awp) - La société immobilière Intershop a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 40,9 millions de francs suisses, agrémenté d'un cinquième sur un an. Alimentée par un produit de cessions non renouvelable de 17,7 millions, la performance cache une première moitié d'exercice en demi-teinte, plombé par des travaux de rénovation.

Les réductions de loyers accordées au cas par cas dans le cadre de la pandémie ont représenté quelque 400'000 francs suisses.

Composé pour près de moitié de bureaux et d'écoles, pour un peu plus d'un dixième de logements et parkings, le parc immobilier a généré des revenus locatifs en baisse de 5,6% à 37,3 millions. Les ventes immobilières ont notamment grevé ces entrées à hauteur de 1,4 million, précise le compte-rendu à mi-parcours diffusé mardi.

La valorisation du portefeuille en revanche a progressé de 0,5% ou 6,2 millions, pour s'établir à 1,35 milliard.

Les travaux de rénovations et d'extension menés à Genève et à Bâle ont fait enfler le taux de vacance d'un demi-point de pourcentage à 11,8%.

Ne prévoyant pas de relouer les espaces laissés vacants au World Trade Center de Lausanne avant la fin du chantier en cours, ni les logements vides de la Redingstrasse bâloise avant 2023, Intershop prévient que son taux de vacances ne sera pas abaissé bien en dessous de 11% d'ici la fin de l'année.

La direction reste à l'affut d'opportunités d'acquisition et table pour l'ensemble de l'exercice sur un résultat lui permettant de reconduire sa généreuse politique en matière de rémunération de ses actionnaires.

