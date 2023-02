Intershop dégage un bénéfice stable en 2022

Zurich (awp) - Les affaires de la société immobilière Intershop sont restées à un niveau stable en 2022. Si le produit des loyers a légèrement progressé, la hausse du produit des ventes a été contrebalancée par des revalorisations négatives. La rémunération des actionnaires sera multipliée par deux grâce au versement d'un dividende extraordinaire.

En 2022, le produit des loyers a progressé de 1,3% à 76,1 millions de francs suisses, indique l'entreprise mardi dans un communiqué. Le rentabilité des immeubles de rendement s'est établie à 5,4%, un taux inchangé par rapport à l'exercice 2021.

L'année a été marquée par la vente du projet de promotion immobilière "AuPark" à Au, dans la commune de Wädenswil, lancé il y a plus de dix ans et qui consistait à revaloriser un ancien site industriel. La transaction a apporté 125 millions de francs suisses avant impôts. Le produit total des ventes s'est inscrit à 133,2 millions.

En fin d'année, le portefeuille immobilier affichait une valeur de 1,39 Millard de francs suisses, en baisse de 1,6 million ou 0,1%.

Le résultat d'exploitation (Ebit) s'est contracté de 1,8% à 191,6 millions de francs suisses. Au final, Intershop a dégagé un bénéfice net de 145,5 millions, en hausse de 0,9%.

Le taux de vacance du portefeuille immobilier s'est établi à 13,3% au 31 décembre 2022, contre 12,8% un an plus tôt. Pour les immeubles de rendement, le taux de vacance de 10,0%, contre 9,2% un an plus tôt et 10,6% à fin juin 2022.

Les fonds propres ont crû de 47,7 millions pour atteindre un taux de 60,3%.

Compte tenu du bénéfice et des fonds propres élevés, le conseil d'administration entend proposer lors de la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende ordinaire de 25 francs suisses assorti d'un dividende extraordinaire du même montant, pour une gratification totale de 50 francs suisses par action.

Au chapitre des perspectives, la société zurichoise s'attend pour 2023 à une hausse du produit des loyers à un taux à un chiffre, dans le bas de la fourchette, pour autant que la Suisse soit épargnée d'une éventuelle récession. Le taux de vacance devrait se réduire, aussi bien pour les immeubles de rendement que pour l'ensemble du portefeuille. Enfin, Intershop attend du projet de promotion immobilière de Baden des recettes d'un peu plus de 10 millions de francs suisses.

