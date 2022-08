Intershop vend le projet immobilier "AuPark" à Wädenswil

Zurich (awp) - Intershop a vendu le projet immobilier "AuPark" à Wädenswil à Swiss Life. Le transfert de propriété est intervenu vendredi et le montant de la vente est de 190 millions de francs suisses, a précisé la société immobilière dans un communiqué.

Intershop avait fait l'acquisition d'"AuPark" en 2001 et en avait dans un premier temps poursuivi l'exploitation comme parcelle industrielle et artisanale. Après plus de dix ans de phase de projet, ce dernier est a été achevé à l'été 2020 et aucun recours n'a été déposé contre la décision de construire de mars dernier, si bien que l'autorisation de construire est entrée en force en mai.

Compte tenu de divers frais en cours, la vente devrait contribuer au bénéfice d'Intershop pour un montant avant impôts de quelque 120 millions de francs suisses (sur la base de la valeurs au 31 décembre 2021).

Sur place, Intershop conserve une parcelle de près de 11'000 m2 pour laquelle un contrat d'achat a été conclu avec le canton de Zurich pour 19,8 millions de francs suisses. Le transfert de propriété devrait intervenir l'an prochain.

