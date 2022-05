Intertape Polymer Group Inc. fait une percée au Royaume-Uni

MONTRÉAL et SARASOTA, Floride, 11 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intertape Polymer Group Inc. (TSX :ITP) (« IPG » ou la « Société ») annonce l'ouverture de sa nouvelle usine à Widnes, au Royaume-Uni. L'usine sera pleinement opérationnelle au cours du deuxième trimestre 2022. Cette usine répondra au besoin croissant de solutions d'emballage durables dans la région, en mettant l'accent sur la production et la distribution de Curby Mailer™ d'IPG.



« La croissance de notre présence mondiale avec l'ajout de l'usine de fabrication de Widnes permet à IPG de desservir le marché de l'e-fulfillment avec des produits d'emballage durables sur le marché britannique. Cette usine de fabrication à la pointe de la technologie est un excellent ajout à la suite existante d'installations hautement performantes d'IPG et ouvre la voie à la présence croissante d'IPG sur le marché européen », a déclaré Zach Kissel, vice-président de l'e-fulfillment mondial pour IPG.

Le Curby Mailer est une enveloppe tri-laminée faisant appel à un processus de production breveté utilisant une structure en nid d'abeille en papier, encapsulée entre une couche interne et externe de papier, pour former une enveloppe rembourrée. « Cette méthodologie de production unique offre des performances de rembourrage de bord à bord et de couture à couture, faisant du Curby Mailer la forme la plus efficace de remplacement durable du rembourrage à bulles sur le marché », a expliqué M. Kissel. Consultez ce lien pour en savoir plus sur le Curby Mailer - https://www.mycurby.com/en/curbyvideos .

L'usine de fabrication d'IPG à Widnes prévoit d'installer de nouvelles lignes de production Curby® pour répondre aux besoins de ses clients sur le marché. Au fur et à mesure de la croissance de l'activité, l'usine de fabrication servira également de centre de distribution pour la gamme complète de produits d'emballage durables Curby afin de soutenir le marché en plein essor de l'e-fulfillement au Royaume-Uni et en Europe. Outre le Curby Mailer, la gamme complète Curby comprend le ruban activé par l'eau d'IPG, également connu sous le nom de ruban de papier gommé, de solutions de remplissage de vide papier et de solutions de capitonnage. IPG a également l'intention d'héberger des machines conçues pour distribuer sa suite de solutions d'emballage durables et servira de plateforme de service pour ses techniciens de service sur site au Royaume-Uni.

À PROPOS D'INTERTAPE POLYMER GROUP

Intertape Polymer Group Inc. est un leader reconnu dans le développement, la fabrication et la vente d'une variété de rubans adhésifs à base de papier et de film sensibles à la pression et à l'eau, de films extensibles et rétro-réfléchissants, d'emballages de protection, de produits tissés et non tissés et de machines d'emballage pour un usage industriel et commercial. Basée à Montréal, au Québec, et à Sarasota, en Floride, IPG emploie environ 4 200 employés opérant dans 34 sites, dont 22 sites de fabrication en Amérique du Nord, 5 en Asie et 2 en Europe. Pour tout complément d'information sur la Société, rendez-vous sur le site www.itape.com .

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable et des « déclarations prospectives » au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (collectivement, « déclaration prospectives »), qui s'appuient sur les protections fournies par cette législation pour les déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant l'utilisation future par la Société de l'usine de Widnes, la présence et la performance futures de la Société sur les marchés britannique et européen, la capacité de la Société à disposer d'un centre de service pour les techniciens de maintenance sur site au Royaume-Uni, l'installation par la Société de certaines lignes dans l'usine de Widnes et sa capacité à distribuer certains produits depuis Royaume-Uni, peuvent constituer des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les convictions, hypothèses, attentes, estimations, prévisions et projections actuelles faites par la direction de la Société. Des mots tels que « peut », « fera », « devrait », « s'attendre à », « continuer », « avoir l'intention de », « estimer » , « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire » ou « chercher » ou les termes négatifs de ces termes ou variantes, ou une terminologie similaire, sont destinés à identifier de telles décarations prospectives. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, ces déclarations, de par leur nature, impliquent des risques et des incertitudes et ne constituent pas des garanties de performances futures. Ces déclarations sont également soumises à des hypothèses concernant, entre autres : la satisfaction attendue des conditions de clôture de l'acquisition de la Société par l'Acheteur, les conditions commerciales et la croissance ou le déclin du secteur de la Société, des industries des clients de la Société et de l'économie en général, y compris en raison de l'impact de la COVID-19 ; les avantages attendus des nouveaux développements de la Société et d'autres efforts de restructuration ; les avantages attendus de l'expansion de la capacité des usines de fabrication de la Société ; l'impact des fluctuations des prix des matières premières et des coûts de transport, y compris la disponibilité et les prix dus aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement ; les prix de vente, y compris le maintien de l'écart en dollars en raison de la hausse des coûts des matières premières et du fret ; les impacts des nouvelles normes comptables, y compris l'impact des nouvelles directives comptables pour les contrats de location ; les avantages attendus des acquisitions et des partenariats de la Société ; les avantages attendus des dépenses en immobilisations de la Société ; la qualité et l'accueil du marché des produits de la Société ; les stratégies commerciales prévues de la Société ; les risques et les coûts inhérents aux litiges ; les développements juridiques et réglementaires, y compris ceux liés à la COVID-19 ; la capacité de la Société à maintenir et à améliorer la qualité et le service à la clientèle ; les tendances anticipées des activités de la Société ; les avantages stratégiques et financiers attendus des programmes d'investissement en capital et de fusions et acquisitions en cours de la Société ; les flux de trésorerie attendus des activités de la Société ; la disponibilité des fonds dans le cadre de la facilité de crédit 2021 de la Société ; la flexibilité de la Société pour allouer du capital à la suite de l'offre de billets de premier rang non garantis ; et la capacité de la Société à continuer à contrôler ses coûts. La Société ne peut donner aucune assurance que ces estimations et attentes se révéleront correctes. Les résultats réels peuvent différer, et le font souvent, de ce qui est exprimé, sous-entendu ou projeté dans ces déclarations prospectives, et ces différences peuvent être importantes. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux déclarations de nature prospective. Pour tout complément d'information concernant des facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives et d'autres risques et incertitudes, et les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives, vous êtes encouragé(e) à lire « Point 3 Informations clés - Facteurs de risque », « Point 5 Examen opérationnel et financier et perspectives (Discussion et analyse de la direction) » et les déclarations situées ailleurs dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et les autres déclarations et facteurs contenus dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Chacune de ces déclarations prospectives n'est valable qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Zach Kissel

Vice-président l'e-fulillment mondial

(t) (941) 739-7525

(e) zkissel@itape.com