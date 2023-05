Intertek : Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Intertek et relève son objectif de cours de 4500 à 4700 pence 'compte tenu des fondamentaux solides à moyen terme' et jugeant les multiples de valorisation 'cohérents avec le momentum actuel'.



Le bureau d'études analyse positivement la dernière publication du groupe britannique de services de certification et n'exclut pas 'le scénario d'un relèvement à la hausse de sa guidance en particulier en termes de topline lors de sa prochaine publication semestrielle'.



