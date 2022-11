Intertek : Oddo reste à surperformance

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 4500 pence sur Intertek, malgré l'annonce par le groupe britannique de services d'inspection et de certification d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes.



L'analyste estime que le parcours boursier lui parait sévère à -31% depuis le début de l'année (contre -11% pour Bureau Veritas et -26% pour SGS) alors que la valorisation relative lui parait avantageuse pour Intertek en termes de ratios PE et VE/EBIT 2023.



'La publication nous fait maintenir notre thèse de réduction de l'écart de derating depuis le début de l'année par rapport à Bureau Veritas, alors qu'un fine, Intertek reste mieux margé que BV, même post-warning du premier semestre', juge-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.