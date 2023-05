Intertek : des résultats conformes aux prévisions et une mise à jour des plans de croissance

Intertek Group PLC - fournisseur de services d'assurance qualité basé à Londres - déclare que les transactions actuelles pour 2023 sont conformes aux prévisions. Prévoit des investissements de l'ordre de 115 à 125 millions de livres sterling et une dette financière nette de l'ordre de 630 à 680 millions de livres sterling en 2023. Annonce de la stratégie de croissance "Intertek 30 AAA", y compris des plans pour un "portefeuille plus fort, prêt pour une croissance plus rapide", visant une croissance à un chiffre moyen du chiffre d'affaires à taux de change constant et à ramener la marge à 17,5 % au plus haut "et au-delà". Ces mesures s'accompagnent d'une augmentation de la génération de trésorerie pour alimenter les investissements de croissance et dégager des rendements élevés, ainsi que d'une "organisation plus agile et d'une capacité de haute performance pour débloquer des opportunités de croissance de la valeur significatives".

Cours actuel de l'action : 4 195,00 pence, en hausse de 1,5 % mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 16

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

