Intertek : en léger repli après un point d'activité

Intertek cède près de 1% à Londres, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires de 1,14 milliard de livres sterling sur les quatre premiers mois de son second semestre 2022, en croissance de 18,6% par rapport à la même période un an auparavant.



'La croissance organique ressort à 5,6%, inférieure à nos attentes (+7%) et au consensus (+6,1%)', constate Oddo BHF, notant que le groupe britannique de services d'inspection et de certification a bénéficié d'un effet de changes très favorable.



'La publication nous fait maintenir notre thèse de réduction de l'écart de derating depuis le début de l'année par rapport à Bureau Veritas, alors qu'in fine, Intertek reste mieux margé que BV', juge l'analyste, qui reste à 'surperformance'.



