Intertek Group plc figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'analyse, de contrôle et de certification de produits et de systèmes. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de contrôle et de certification des biens de consommation (63,4%) : notamment produits alimentaires, pharmaceutiques, textiles, de beauté, électronique grand public et électriques, jouets, chaussures, appareils ménagers, automobiles. En outre, le groupe développe une activité de contrôle de la certification des standards internationaux ; - prestations de contrôle et d'évaluation des produits pétroliers et agricoles (19,9%). Intertek Group plc propose également des prestations d'inspection du système gouvernemental et des organismes de réglementation pour soutenir les activités commerciales contribuant à la circulation des marchandises à travers les frontières ; - développement de solutions d'assurance qualité (16,7%) : dédiées à la chaîne d'approvisionnement des industries pétrolière, gazière, nucléaire et minière. A fin 2022, le groupe dispose de plus de 1 000 bureaux d'inspection et laboratoires dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (6,4%), Etats-Unis (30%), Chine et Hong Kong (18,5%), Australie (5,5) et autres (39,6%).