L'impasse sur la dette américaine et la forte inflation britannique affectent les actions

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient en baisse à la mi-journée mercredi, alors que la date limite pour parvenir à un accord sur le plafond de la dette américaine se rapproche, laissant les investisseurs craindre le pire.

L'humeur maussade des marchés a nui à la livre sterling, qui n'a pas pu bénéficier d'un coup de pouce de la part d'un taux d'inflation britannique encore très élevé, bien que plus modéré.

L'indice FTSE 100 a chuté de 139,06 points, soit 1,8 %, à 7 623,89 à la mi-journée. Le FTSE 250 a perdu 267,39 points, soit 1,4 %, à 18 940,92, et l'AIM All-Share a perdu 6,76 points, soit 0,8 %, à 801,28.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 1,8% à 761,81, le Cboe UK 250 était en baisse de 1,4% à 16 519,96, et le Cboe Small Companies était stable à 13 578,65.

En Europe, le CAC 40 a perdu 1,8 % à Paris et le DAX 40 a baissé de 1,7 % à Francfort.

Aux Etats-Unis, les actions sont appelées à ouvrir en baisse sur fond de crise du plafond de la dette. Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 sont en baisse de 0,4 %, et le Nasdaq Composite en baisse de 0,3 %.

"Avec l'échéance de la limite de la dette qui approche rapidement, les investisseurs sont maintenant obligés de se couvrir au-delà des dates à risque. En effet, les traders commencent à s'inquiéter du fait que les choses pourraient mal tourner", a commenté Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management.

La directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a déclaré mercredi que les querelles internes prolongées sur le plafond de la dette américaine étaient "inutiles" pour l'économie mondiale, mais qu'elles devaient être réglées.

La Maison Blanche a déclaré que des progrès avaient été réalisés lors du dernier cycle de discussions avec les négociateurs républicains afin d'éviter un défaut de paiement catastrophique de la dette américaine avant la date limite du 1er juin.

Nous constatons que les choses bougent", a déclaré Karine Jean-Pierre, secrétaire de presse de la Maison Blanche, à la presse mardi après-midi, ajoutant : "Les deux parties doivent comprendre qu'elles ont besoin d'une solution pour éviter un défaut de paiement : "Les deux parties doivent comprendre qu'elles n'obtiendront pas tout ce qu'elles veulent.

Cependant, le représentant républicain Ralph Norman a averti que le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, avait déclaré que les deux parties étaient "loin d'être proches" d'un accord.

La livre sterling était cotée à 1,2369 USD mercredi midi à Londres, en baisse par rapport à 1,2420 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'est établi à 1,0752 USD, en baisse par rapport à 1,0774 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 138,51 yens, stable par rapport à 138,52 yens.

Le chancelier britannique Jeremy Hunt a semblé exclure des réductions d'impôts dans un avenir proche, tout en soulignant la nécessité de lutter contre l'inflation.

Ses commentaires ont été faits alors que les derniers chiffres de l'Office des statistiques nationales ont montré que le taux d'inflation annuel du Royaume-Uni a diminué à 8,7% en avril, contre 10,1% en mars.

Cette baisse de l'inflation a été bien accueillie, mais l'augmentation des prix des denrées alimentaires continue de susciter des inquiétudes.

"Le résultat de l'inflation CPI en avril est bien supérieur aux prévisions de la Banque d'Angleterre qui tablait sur 8,4 %", ont noté les analystes du courtier Davy.

"Il fait également suite à la nouvelle selon laquelle la croissance des salaires réguliers du secteur privé était encore de 7 % en mars. Le comité de politique monétaire devra conclure que les preuves d'une pression inflationniste persistante, dont il avait prévenu qu'elle justifierait de nouvelles hausses de taux, se matérialisent".

Les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont augmenté à un rythme plus lent que précédemment en mars, selon les chiffres de l'Office for National Statistics (ONS).

L'ONS a déclaré que le prix moyen des logements au Royaume-Uni a augmenté de 4,1 % au cours des 12 mois précédant mars 2023. La croissance a diminué par rapport à l'augmentation annuelle de 5,8 % enregistrée en février.

La lecture était plus faible que le consensus du marché cité par FXStreet d'une hausse de 7,6%.

Le prix moyen des maisons au Royaume-Uni était de 285 000 GBP en mars 2023, soit 11 000 GBP de plus qu'il y a 12 mois, mais 8 000 GBP de moins que le récent pic de novembre 2022.

Les actions des constructeurs de logements cotés à Londres étaient en recul. Taylor Wimpey a baissé de 5,0 %, Persimmon a perdu 5,1 % et Barratt Developments a chuté de 4,7 %.

Intertek a augmenté de 3,6 % après avoir confirmé ses perspectives annuelles.

Le fournisseur de services d'assurance qualité basé à Londres a déclaré un revenu de 1,06 milliard de livres sterling au cours des quatre premiers mois de 2023, en hausse de 11% par rapport aux 951,3 millions de livres sterling de l'année précédente. À taux de change constant, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,6 %.

Intertek a déclaré que la réouverture de l'économie chinoise en janvier a stimulé les activités de fabrication et de commerce et "a été accueillie favorablement par tous nos clients".

Son activité en Chine a enregistré une croissance stable du chiffre d'affaires entre janvier et février, mais celle-ci s'est améliorée entre mars et avril pour atteindre une croissance à deux chiffres à périmètre constant. Intertek a déclaré que son activité en Chine avait enregistré une croissance du chiffre d'affaires de 7,5 % à taux de change constant sur l'ensemble de la période de quatre mois.

Intertek a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année, en indiquant qu'elle s'attendait à une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires à taux de change constant.

Dans l'indice FTSE 250, Marks & Spencer a fait un bond de 11 %.

Au cours de l'année qui s'est achevée le 1er avril, le détaillant londonien de vêtements, d'articles ménagers et de produits alimentaires a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 9,6 %, passant de 10,89 milliards de livres sterling à 11,93 milliards de livres sterling.

La croissance a été "stimulée par une approche plus confiante de l'achat et une focalisation sur le client grand public moderne, qui commence à avoir une meilleure perception du style", a déclaré M&S.

Le bénéfice avant impôt a bondi de 21 %, passant de 391,7 millions de livres sterling à 475,7 millions de livres sterling.

Le détaillant n'a pas déclaré de dividendes, mais a déclaré qu'il prévoyait de reprendre les versements lors de ses résultats intermédiaires. Il avait suspendu les dividendes au début de la pandémie afin de protéger son bilan.

"Cela ressemble au plus long redressement de l'histoire d'une entreprise, mais il y a enfin des signes que Marks & Spencer a trouvé la bonne formule. Au lieu de l'histoire habituelle où les fortes ventes de produits alimentaires compensent la faiblesse des vêtements, les deux parties de l'entreprise se portent bien", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Les actions de LondonMetric ont chuté de 5,3 %, tandis que CT Property Trust a fait un bond de 25 %.

La société immobilière LondonMetric a accepté d'acheter CT Property dans le cadre d'une transaction en actions d'une valeur de 198,6 millions de livres sterling. LondonMetric émettra 0,455 action LondonMetric pour chaque action CTPT, ce qui donnera aux actionnaires de CTPT une participation de 9,7 % dans LondonMetric.

LondonMetric a également indiqué que le revenu locatif net pour l'exercice clos le 31 mars est passé à 144,1 millions de livres sterling, contre 130 millions de livres sterling l'année précédente. Il est passé d'un bénéfice par action de 78,8 pence à une perte par action de 51,8 pence. La société a déclaré un dividende de 9,50 pence, contre 9,25 pence auparavant.

Le directeur général, Andrew Jones, a déclaré : "L'année dernière a été marquée par un ralentissement de l'activité économique : "L'année dernière a été marquée par un contexte économique plus faible, une inflation élevée et des taux d'intérêt nettement plus élevés. Il n'est pas surprenant que cela ait entraîné un recalibrage des valeurs immobilières et des conditions qui ont sans aucun doute eu un impact sur notre approche de l'effet de levier et de l'exposition aux taux d'intérêt".

Le pétrole Brent était coté à 77,76 USD le baril à la mi-journée à Londres mercredi, en hausse par rapport aux 77,00 USD de la fin de journée de mardi. L'or était coté à 1 975,44 USD l'once, contre 1 965,99 USD.

Le compte-rendu de la réunion du Comité fédéral de l'open market américain sera publié à 19h00 BST.

