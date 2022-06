Intervest Offices & Warehouses : annonce avoir émis avec succès sa première obligation durable pour un montant total de  45 millions (sur 5 ans à 3,6%)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Intervest annonce avoir émis avec succès sa première obligation durable pour un montant total de € 45 millions (sur 5 ans à 3,6%).

Embargo jusqu'au 14/06/2022, 18h00

"L'émission de cette obligation a été rendue possible par la création d'un cadre de financement durable,

une étape logique qui confirme nos ambitions en tant que société immobilière durable.

Vincent Macharis, cfo Intervest Offices & Warehouses

Berchem 〉 Greenhouse Antwerp

Intervest Offices & Warehouses SA (ci-après Intervest), fondée en 1996, est une société immobilière réglementée publique (SIR) dont les actions sont cotées sur Euronext Brussels (INTO) depuis 1999. Intervest investit dans des immeubles de bureaux et de logistique de qualité supérieure, loués à des locataires de premier plan. Les actifs immobiliers sont surtout constitués d'immeubles modernes bénéficiant d'une situation stratégique, généralement des clusters. La part des bureaux dans le portefeuille immobilier se concentre dans et autour des centres villes avec une population estudiantine importante comme Anvers, Malines, Bruxelles et Louvain; la part logistique du portefeuille en Belgique se situe sur les axes Anvers - Bruxelles - Nivelles, Anvers - Limbourg - Liège, et Anvers - Gand - Lille et se concentre aux Pays-Bas sur les axes Moerdijk - 's-Hertogenbosch - Nijmegen, Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen et Bergen-op-Zoom - Eindhoven - Venlo. Intervest se distingue lors de la location d'espaces en allant au-delà de la location de mètres carrés uniquement. La société va beyond real estate en offrant des «solutions clé en main » (une solution globale sur mesure et pour le client) comprenant un large éventail de services, du coworking et des serviced offices.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Intervest Offices & Warehouses sa,

société immobilière réglementée publique de droit belge, Gunther Gielen, ceo ou Vincent Macharis, cfo, T. + 32 3 287 67 87 - InvestorRelations@intervest.eu - https://www.intervest.eu/fr