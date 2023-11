Intervest Offices & Warehouses annonce avoir reçu deux notifications de transparence collective (respectivement datée du 2 novembre 2023 et du 7 novembre 2023) de la part de (entre autres) BlackRock Inc., BlackRock Advisors (UK) Ltd., BlackRock Advisors LLC, BlackRock Asset Management Canada Ltd., BlackRock Financial Management Inc., BlackRock Fund Advisors, BlackRock Institutional Trust Company, National Association, BlackRock Investment Management (Australia) Ltd., BlackRock Investment Management (UK) Ltd., et BlackRock Japan Co. Ltd.

Suite à une transaction d'actions réalisée en date du 1 novembre 2023, ils ont franchi le seuil de participation de 5%. Ensuite, suite à une transaction d'actions réalisée en date du 6 novembre 2023, ils s'élevaient endessous du seuil de participation de 5%.