Intesa Sanpaolo : Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Intesa Sanpaolo, avec un objectif de cours porté de trois à 3,4 euros, dans le sillage d'estimations de résultat net rehaussées de 12% en moyenne sur 2023-25 après la publication au titre du premier trimestre 2023.



Il juge celle-ci 'rassurante sur les principaux points clés opérationnels (momentum de la top line, maîtrise des coûts et évolution rassurante de la qualité d'actifs underlying/niveau modéré de CdR), le capital/retour à l'actionnaire, la liquidité et sur l'exposition russe'.



'Notre approche reste clairement positive compte tenu de la qualité supérieure des fondamentaux, d'une valorisation attractive et du retour à l'actionnaire', poursuit l'analyste qui voit un potentiel de hausse d'environ 45% sur le titre, contre 30% pour le secteur.



