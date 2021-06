Intesa Sanpaolo : Credit Suisse dégrade son opinion

Credit Suisse dégrade son opinion sur Intesa Sanpaolo de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours maintenu à 2,6 euros, expliquant changer de préférence parmi les valeurs bancaires italiennes.



Le broker relève en effet son opinion sur son pair UniCredit de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 8,80 à 12,50 euros, continuant de voir du potentiel de hausse sur ce titre.



S'il continue d'apprécier le modèle d'activité diversifié d'Intesa Sanpaolo, qui devrait compenser les vents contraires sur les revenus d'intérêts nets, Credit Suisse ne voit qu'un 'potentiel limité de croissance du fait de l'exposition italienne concentrée de la banque'.



