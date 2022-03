Intesa Sanpaolo : préféré par Oddo à UniCredit

Oddo maintient ses opinions 'neutre' sur UniCredit (objectif de cours à 15 euros) et 'surperformance' sur Intesa Sanpaolo (objectif de cours à 3,25 euros), indiquant conserver une 'approche prudente sur le secteur bancaire italien dans son ensemble'.



'Le contexte macroéconomique en Italie ressort de nouveau fragilisé selon nous compte tenu des probables répercussions de la crise ukrainienne en l'absence de solution à court terme', prévient-il estimant que 'à ce stade le risque souverain pourrait redevenir un sujet de préoccupation'.



Dans ce contexte, le bureau d'études affiche une préférence pour Intesa Sanpaolo, 'celle-ci apparaissant mieux placée pour tirer son épingle du jeu (exposition a priori gérable à la Russie, business model, capital/dividende, impact intégration UBI Banca, ...)'.



