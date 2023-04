Accord Intesa-Salcef sur la cession de 40 millions d'euros de crédits d'impôts

(Alliance News) - Intesa Sanpaolo Spa et Salcef Group Spa ont annoncé vendredi la signature d'un accord pour la cession de crédits d'impôt liés aux primes à la construction et au Superbonus pour une valeur fiscale de 40 millions d'euros.

"Intesa Sanpaolo confirme son engagement à soutenir l'économie du pays dans l'achat de crédits d'impôt, aussi bien auprès des particuliers que des entreprises et sans limite de montant. Grâce au modèle développé en collaboration avec Deloitte, le groupe a acheté, à ce jour, plus de 16 milliards d'euros de crédits d'impôt, couvrant près de 50% du marché d'achat des intermédiaires financiers", a souligné la banque.

Première banque à avoir développé le modèle de récession, qui a été utilisé de manière cohérente, Intesa Sanpaolo a signé en quelques mois des contrats de récession d'une valeur de 6,5 milliards d'EUR, libérant ainsi immédiatement de la capacité fiscale. Les nouveaux contrats de récession conclus avec des partenaires et des entreprises italiennes de premier plan témoignent de l'engagement à long terme du groupe.

Les demandes acceptées par la banque seront intégralement satisfaites car elles sont couvertes par la capacité fiscale au moment de la signature de l'accord avec le client.

Roberto Gabrielli, directeur régional d'Intesa Sanpaolo pour le Latium et les Abruzzes, a déclaré : "Grâce à cet accord important avec le groupe Salcef, nous continuons à mettre en œuvre le mécanisme de transfert des crédits d'impôt pour le Superbonus et d'autres primes de construction, une opération importante pour étendre la capacité fiscale des banques et contribuer au soutien du système italien. Notre groupe a toujours opéré en coopération avec Deloitte, offrant un haut degré de contrôle des dossiers et garantissant ainsi un portefeuille de crédit de qualité. Cela représente une valeur ajoutée à la fois pour les entreprises de construction qui s'adressent à nous et pour les entreprises qui achètent les crédits d'impôt accumulés".

Fabio De Masi, directeur financier du groupe Salcef, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord de système avec Intesa Sanpaolo, à qui nous sommes liés par une relation profitable et durable. En tant que Groupe Salcef, nous nous sommes toujours préoccupés de nos fournisseurs et des nombreuses entreprises liées aux activités que nous menons dans tout le pays. Dans cette optique, nous avons estimé qu'il était de notre devoir d'apporter notre contribution afin que les entreprises de construction, qui nous sont très proches et qui sont fondamentales pour le développement des infrastructures, puissent bénéficier d'un avantage financier pour soutenir leurs activités, avec des bénéfices également en termes d'emploi".

L'action d'Intesa Sanpaolo est en baisse de 0,8 % à 2,4705 euros par action et l'action de Salcef Group est en hausse de 0,2 % à 21,05 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.