D'Intesa Sanpaolo un prêt à Italian Cable Company

(Alliance News) - Intesa Sanpaolo Spa a annoncé qu'elle a apporté un soutien de 7,5 millions d'euros, aidé par la garantie verte de SACE, aux nouveaux projets de croissance durable d'Italian Cable Company Spa, une entreprise spécialisée dans la production de câbles électriques avec des conducteurs en cuivre et des connexions spéciales.

ICC opère principalement dans les secteurs de l'industrie, de la construction civile, du transport d'énergie, de l'électroménager, de l'automobile, du ferroviaire et des applications spéciales.

Le prêt, d'une durée de 10 ans, bénéficie de la garantie verte de la SACE et vise à moderniser la centrale photovoltaïque, déjà présente et opérationnelle, en portant sa contribution aux besoins en électricité de 7,3 % actuellement à l'objectif de 25 %, et à soutenir la capacité de production pour la conception et la fabrication de câbles de haute technologie, de câbles photovoltaïques, de câbles pour la recharge électrique, de câbles utilisés dans les centrales éoliennes et de produits pour les installations du secteur ferroviaire.

L'intervention globale s'inscrit dans le cadre du plan plus large d'Intesa Sanpaolo visant à soutenir les investissements des entreprises dans la transition environnementale et les objectifs liés au plan national de relance et de résilience.

D'ici 2026, Intesa Sanpaolo a prévu des décaissements à moyen/long terme de plus de 410 milliards d'euros, dont 270 milliards d'euros destinés aux entreprises, afin de contribuer activement à la relance économique du pays, en étroite corrélation avec les objectifs du PNRR approuvé par la Commission européenne.

Les interventions d'Intesa Sanpaolo en faveur des entreprises italiennes, y compris les très petites, et des ménages se sont élevées à un total de 40 milliards d'euros pour soutenir les coûts plus élevés liés aux augmentations d'énergie et aux dépenses quotidiennes.

Les actions Intesa Sanpaolo ont clôturé en hausse de 2,6 % à 2,23 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.