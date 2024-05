(Alliance News) - Intesa Sanpaolo Spa a annoncé mercredi qu'elle avait réservé 8 milliards d'euros pour les entreprises de Campanie grâce à "Votre avenir est notre affaire", le nouveau programme national du groupe bancaire dirigé par Carlo Messina qui met à disposition 120 milliards d'euros à l'échelle nationale jusqu'en 2026.

Les fonds sont destinés à soutenir la planification des PME et des petites entreprises, un système vital pour l'entrepreneuriat italien et les chaînes d'approvisionnement dans les régions.

Le plan vise à encourager de nouveaux investissements pour la compétitivité italienne en accélérant la dynamique de bonne performance du système de production et en assurant l'activation immédiate de stratégies durables et à long terme. Cette série de mesures s'inscrit dans le cadre des actions menées par le groupe pour soutenir la réalisation des objectifs fixés dans le PNR, pour lequel un total de plus de 410 milliards d'euros a été alloué.

Avec le nouveau programme, la banque entend accélérer les processus de transformation nécessaires au renouvellement industriel, à la transition énergétique et numérique des entreprises, en facilitant l'accès aux nouvelles mesures du PNRR, en intervenant dans trois domaines prioritaires : la transition 5.0 et l'énergie, le développement extérieur et les nouveaux marchés, et le progrès numérique et la sécurité.

Giuseppe Nargi, directeur régional d'Intesa Sanpaolo pour la Campanie, la Calabre et la Sicile, a déclaré : "Grâce à ce nouveau programme, les entreprises de Campanie qui investissent peuvent désormais se tailler un avantage concurrentiel important dans un avenir proche. Notre rôle est d'activer des ressources financières et des outils dédiés pour accompagner les choix d'investissement et leur permettre de saisir les opportunités du PNRR et de la Transition 5.0".

"L'engagement d'Intesa Sanpaolo pour la croissance économique du territoire est également certifié par les chiffres, il suffit de penser que dans les trois premiers mois de 2024, nous avons déboursé 208 millions d'euros pour les entreprises, tandis que pour les ménages, nous avons atteint 210 millions d'euros, pour un total d'environ 418 millions d'euros."

L'action d'Intesa Sanpaolo est en légère hausse à 3,60 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

