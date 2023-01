Intesa Sanpaolo, Common Equity Tier 1 attendu au 31 décembre

(Alliance News) - Intesa Sanpaolo Spa a annoncé vendredi que le ratio Common Equity Tier 1 entièrement chargé du groupe devrait se situer à des niveaux de l'ordre de 13 % au 31 décembre 2022 et, par la suite, à des niveaux qui répondent à l'objectif de plus de 12 % à l'horizon du plan d'affaires 2025, en tenant compte de tous les impacts réglementaires attendus et de l'exécution du rachat pour les 1,7 milliard d'euros restants autorisés par la BCE, sur lequel le conseil d'administration se prononcera d'ici le 3 février, et sans tenir compte d'environ 120 points de base de bénéfice provenant de l'absorption d'actifs d'impôts différés, dont environ 35 à l'horizon du plan d'affaires 2025.

Vendredi, Intesa a clôturé dans le rouge de 1,9% à 2,18 euros par action.

