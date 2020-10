Intesa Sanpaolo S p A : prend le contrôle de la banque suisse, Reyl

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, la division de banque privée du Groupe Intesa Sanpaolo, va acquérir 69 % au capital de Reyl & Cie et apportera à Reyl l’intégralité de sa filiale bancaire suisse Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval.À l'issue de cette opération, qui est soumise aux autorisations réglementaires usuelles et qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2021, Intesa Sanpaolo Private Banking sera absorbée par Reyl, créant ainsi une banque privée internationale d'envergure établie à Genève.Elle comptera près de 400 collaborateurs, des avoirs sous gestion supérieurs à 18 milliards de francs suisses et des fonds propres réglementaires d'environ 250 millions de francs suisses.Au-delà de la Suisse, la Banque sera également présente dans l'UE, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie.Les associés de Reyl, François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Thomas Fontaine, Christian Fringhian et Lorenzo Rocco di Torrepadula, conserveront des participations substantielles dans la banque suisse et resteront impliqués dans son développement et sa stratégie à long terme, ainsi que dans sa gestion quotidienne.