Intesa Sanpaolo, à Verindplast 2 millions d'euros pour une croissance durable

(Alliance News) - Intesa Sanpaolo Spa a annoncé vendredi qu'elle contribuait à hauteur de 2 millions d'euros au parcours de croissance durable de Verindplast Srl, une entreprise leader dans le secteur de la peinture industrielle à Val di Sangro.

Plus précisément, les investissements ont été financés par Intesa par le biais de deux lignes de crédit, respectivement de 1,5 million d'euros avec une durée de huit ans et de 500 000 euros avec une durée de sept ans, caractérisées par un mécanisme de tarification lié à la réalisation d'objectifs spécifiques dans la sphère ESG, une intervention qui fait partie de l'engagement du groupe bancaire à soutenir les investissements liés au PNR.

L'entreprise a ainsi fait l'acquisition d'une nouvelle installation industrielle de revêtement par poudre, équipée d'un prétraitement nanotechnologique en 10 étapes, avec des phases de processus entièrement automatisées, une technologie de salle blanche et entièrement conforme aux exigences de l'industrie 4.0, ainsi que la construction de systèmes photovoltaïques sur le toit solaire de ses installations de production.

Verindplast Srl est une entreprise industrielle basée à Atessa (Chieti), créée en 1997, spécialisée dans la préparation et le revêtement industriel liquide et en poudre de composants en plastique et en métal et leur assemblage.

