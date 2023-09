(Alliance News) - Intesa Sanpaolo Spa a annoncé mardi qu'elle avait accordé un financement de 25 millions d'euros à Gruppo Sacco System, un centre biotechnologique d'excellence internationale basé à Côme et appliqué aux industries alimentaires, nutraceutiques et pharmaceutiques.

Sacco System propose des ingrédients et des solutions innovants et personnalisés capables de répondre aux défis modernes du secteur de l'alimentation et de la santé dans le monde entier ; il fournit à l'industrie alimentaire une large gamme de ferments lactiques, de micro-organismes, de probiotiques et d'enzymes destinés à améliorer la culture de l'alimentation et de la vie, a expliqué la banque dans une note.

Le prêt, baptisé S-LoanClimate Change, a été accordé par Intesa Sanpaolo par l'intermédiaire de la division Agribusiness et permettra à l'entreprise de construire deux nouvelles unités de production, avec des installations connexes à Cadorago et Zelo Buon Persico, ainsi que d'améliorer les paramètres liés au bien-être de l'entreprise et à l'attention portée à la durabilité dans le choix des fournisseurs.

En particulier, le S-Loan Climate Change d'Intesa Sanpaolo est une solution destinée aux entreprises désireuses de se protéger contre les risques liés au changement climatique et de saisir les principales opportunités découlant de l'adoption de modèles d'entreprise plus durables. Cette solution est accompagnée d'autres lignes disponibles, S-Loan ESG, S-Loan Diversity, S-Loan Agribusiness, S-Loan Tourism et S-Loan CER, que le département Agribusiness met à la disposition des entreprises opérant dans l'agriculture, l'élevage, la sylviculture, ainsi que des entreprises actives dans la transformation et la distribution de la production agricole", peut-on lire dans la note.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

