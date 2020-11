Intesa Sanpaolo confirme ses prévisions 2020 et 2021

Milan (awp/afp) - La banque italienne Intesa Sanpaolo a confirmé ses objectifs pour 2020 et 2021, soulignant que l'intégration de son homologue Ubi Banca se déroulait avec succès.

Son bénéfice net sur le trimestre atteint 3,8 milliards d'euros, en incluant dans ses comptes Ubi Banca pendant deux mois. Sans Ubi, il s'élève à 507 millions d'euros, soit moitié moins qu'au troisième trimestre 2019 (1,04 milliard).

Sur les neuf premiers mois de l'année, il atteint 6,37 milliards d'euros avec Ubi, et 3,07 milliards sans en tenir compte, soit un chiffre en baisse de 7,2% par rapport à la même période de 2019. Cette baisse s'explique notamment par des rectifications sur la valeur des crédits pour un montant 1,312 milliard d'euros, en raison de l'impact futur de la pandémie de Covid-19, qui risque de conduire à une augmentation des prêts non remboursés.

"Les résultats des neuf premiers mois de 2020 confirment la capacité d'Intesa Sanpaolo à faire face efficacement à la complexité du contexte lié à l'épidémie de Covid-19, reflétant sa rentabilité durable" notamment grâce à une position solide en capital, à son "modèle d'entreprise résilient et bien diversifié et à sa flexibilité dans la gestion des coûts", a estimé la banque.

Par conséquent, Intesa a confirmé ses objectifs - revus à la baisse début mai. Elle estime que son bénéfice net hors Ubi Banca ne sera pas inférieur à 3 milliards d'euros cette année --chiffre en fait déjà atteint à fin septembre-- et pas inférieur à 3,5 milliards d'euros en 2021.

L'an passé, la banque avait enregistré une hausse de 3,3% de son bénéfice net, à 4,18 milliards d'euros, qui était alors son meilleur résultat depuis sa naissance, en 2007.

"Notre position est rendue encore plus solide par notre intégration à Ubi Banca. Toutes les étapes prévues par le processus d'intégration sont réalisées dans les délais prévus et, dans certains cas, nous atteignons les objectifs fixés à l'avance. En conséquence, nous espérons obtenir des synergies importantes, même plus que les 700 millions annoncés en juin", a déclaré le patron d'Intesa Carlo Messina dans un communiqué distinct.

Le ratio de fonds propres durs (common equity ratio) de la banque, indice qui mesure sa capacité à faire face à une crise, s'établissait à 15,2% fin septembre, contre 14,9% à fin juin et 14,1% fin décembre, un niveau très élevé.

La qualité de ses crédits a continué de s'améliorer. Hors Ubi, son stock de crédits détériorés bruts a diminué de 7,5% par rapport à fin 2019. Le groupe se targue d'avoir atteint dans ce domaine 94% de l'objectif fixé dans son plan 2018-2021.

A la Bourse de Milan, les investisseurs saluaient ces annonces. Vers 13H45 (12H45 GMT), le titre gagnait 2,69% à 1,58 euro, dans un marché en hausse de 0,93%.

afp/rp