Intesa Sanpaolo émet deux obligations en devises étrangères

(Alliance News) - Intesa Sanpaolo Spa a annoncé vendredi l'émission de deux nouvelles obligations en devises étrangères.

Il s'agit d'une obligation libellée en dollars américains et d'une obligation libellée en dollars australiens, toutes deux d'une durée de deux ans : la première prévoit le paiement de coupons annuels fixes bruts de 5,40% payables tous les six mois, tandis que l'autre prévoit le paiement de coupons annuels fixes bruts de 4,65%, également payables tous les six mois.

À partir du 27 février 2023, elles seront cotées directement sur le MOT et l'EuroTLX de la Borsa Italiana.

La dénomination minimale est de 2 000 USD pour l'obligation en dollars américains et de 2 000 AUD pour l'obligation en dollars australiens, respectivement.

Grâce à cette émission, explique la banque, "Intesa Sanpaolo élargit l'offre d'obligations cotées directement sur les marchés et négociables sur la MOT et l'EuroTLX, qui s'élève désormais à 53 et peut être utilisée pour diversifier son portefeuille d'investissement, grâce à la possibilité de choisir entre différentes structures de coupon et entre 6 devises différentes".

Vendredi, Intesa Sanpaolo a clôturé dans le rouge de 0,8 pour cent à 2,50 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

