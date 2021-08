Intesa Sanpaolo : en forte hausse après ses trimestriels

Le titre gagne plus de 2% à la Bourse de Milan après la publication de ses trimestriels. Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre, confortée par la publication trimestrielle du groupe, et relève son objectif de cours de 2,75 à 2,90 euros, impliquant un potentiel de hausse d'environ 25% (contre +7% pour le secteur).



La bonne performance opérationnelle et l'amélioration des guidances incitent le bureau d'études à revoir en hausse de 6% en moyenne ses estimations de résultat net sur 2021/2023 (notamment sur une baisse du coût du risque).



'A 0,7 fois la BV 2020 pour un RoE à 24M attendu à environ 8% et un profil 'best-in-class' en matière de retour à l'actionnaire, la valorisation reste intéressante à nos yeux au sein de notre couverture sectorielle', ajoute l'analyste.



