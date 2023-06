Intesa Sanpaolo et Regalgrid Europe s'associent pour la gestion de l'énergie verte

(Alliance News) - Intesa Sanpaolo Spa a annoncé mardi avoir élargi et renforcé avec Regalgrid Europe son réseau de partenariat visant à soutenir les investissements des PME dans l'énergie provenant de sources renouvelables et l'autonomie énergétique.

Un projet cohérent avec Motore Italia Transizione Energetica, le programme du groupe lancé en avril qui "consacre une planification spécifique à ces objectifs et à la création de communautés d'énergie renouvelable en ligne avec les objectifs du PNRR et du Green Deal européen", comme le précise Intesa dans un communiqué.

"Dans le cadre des plus de 410 milliards d'euros alloués par Intesa Sanpaolo d'ici 2026 pour soutenir les objectifs des missions du PNRR, 76 milliards d'euros sont en fait consacrés à des investissements dans des installations d'énergie renouvelable et dans des interventions visant à soutenir la transition énergétique", a expliqué l'entreprise dans la note.

Pour promouvoir ces objectifs, Intesa a donc signé un accord de collaboration avec Regalgrid Europe, une PME innovante basée à Trévise, active dans le développement de systèmes de gestion et de distribution d'énergie renouvelable durables, avancés et innovants.

Dans le cadre de l'accord avec Intesa Sanpaolo, les entreprises intéressées par la mise en place d'un CER et demandant des conseils pourront s'interfacer avec Regalgrid Europe, qui garantira une réponse dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande et mettra à disposition ses conseils et son savoir-faire technique grâce à une plateforme technologique innovante, qui permettra le développement de CER ouverts et interconnectés de manière équilibrée et optimisée en temps réel.

L'action d'Intesa Sanpaolo est en hausse de 0,5 % à 2,40 euros.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.