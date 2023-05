Intesa débloque 5 milliards d'euros pour le cinéma italien

(Alliance News) - Intesa Sanpaolo Spa a annoncé vendredi qu'elle allait débloquer 5 milliards d'euros pour soutenir le cinéma et les productions audiovisuelles italiennes, en plus des plus de 2,4 milliards d'euros de financement déjà consacrés au secteur depuis 2009.

"Une intervention significative qui s'inscrit dans le cadre du soutien de 410 milliards d'euros mis à disposition par le groupe pour favoriser la réalisation des objectifs du PNRR d'ici 2026", a expliqué la banque.

"En ligne avec l'objectif Culture 4.0 du PNRR, Intesa Sanpaolo entend en effet encourager la consolidation d'une industrie audiovisuelle italienne solide, accompagner le secteur vers la scène internationale, communiquer et valoriser les projets cinématographiques et pour la croissance économique des chaînes d'approvisionnement directes et indirectes liées à l'ensemble du secteur audiovisuel".

Cette nouvelle intervention représente "un soutien supplémentaire significatif à l'ensemble du segment" et, en particulier, aux entreprises qui développent des projets audiovisuels "attentifs à la promotion des valeurs sociales et inclusives, ainsi qu'à l'excellence italienne dans le monde entier".

Avec plus de 7 milliards d'euros de fonds disponibles, le groupe "se confirme comme la banque de référence du cinéma italien, un vecteur de l'image et de la culture italiennes à l'étranger et un outil de valorisation du Made in Italy".

Les actions d'Intesa Sanpaolo ont clôturé vendredi en hausse de 1,1 % à 2,43 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.