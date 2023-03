Intesa et Blue Assistance poursuivent leur croissance dans l'assurance maladie

(Alliance News) - Le plan d'affaires 2022-2025 du groupe Intesa Sanpaolo Spa prévoit, parmi ses stratégies de développement, une forte croissance du secteur de l'assurance santé, qui promeut la Protection, l'offre de services de soins personnalisés et complets pour les familles et les individus de tous les groupes d'âge, ainsi qu'une présence généralisée de structures sur tout le territoire, capables de garantir des services sociaux et de santé de haut niveau.

Pour ces raisons, en juillet dernier, Intesa Sanpaolo Vita et Reale Group ont signé un accord de coentreprise qui prévoit l'apport, par Blue Assistance - une société de Reale Group - à InSalute Servizi, d'une unité d'affaires pour la prestation de services dans le secteur de la santé, qui comprend une plate-forme technologique, un réseau d'établissements de santé affiliés, un savoir-faire et une équipe de ressources spécialisées. Avec l'apport d'aujourd'hui, Blue Assistance devient actionnaire à 35 % d'InSalute Servizi, contrôlée par Intesa Sanpaolo Vita pour les 65 % restants.

InSalute Servizi est une société spécialisée dans la gestion des services de santé et d'assistance pour les clients captifs d'Intesa Sanpaolo, les fonds de santé complémentaires, les fonds communs de placement, les entreprises et autres entités opérant dans les secteurs de la santé complémentaire et de l'assistance. La société, présidée par Luca Filippone et dirigée par l'administrateur délégué et directeur général, Massimo Tessitore, est l'administrateur tiers stratégique du groupe et gérera 75 % du portefeuille RBM Salute d'Intesa Sanpaolo en 2026, l'entreprise leader dans le secteur de l'assurance santé en Italie.

Grâce à cette opération, InSalute Servizi peut désormais offrir à ses clients un service proactif et une meilleure qualité globale des services fournis, favorisant une plus grande agilité dans l'évolution de l'offre d'assurance d'Intesa Sanpaolo RBM Salute et une flexibilité dans le développement de partenariats avec les hôpitaux, les cliniques ambulatoires, les centres de diagnostic et les médecins de son réseau d'affiliés.

"Des solutions informatiques évoluées et des services innovants tels que la réservation en ligne, l'accès au dossier patient numérique et les services de télémédecine viendront compléter l'offre de services, tandis que les synergies avec Blue Assistance permettront de mutualiser la gestion des activités sur les réseaux dédiés aux services de santé".

Les actions d'Intesa Sanpaolo ont clôturé vendredi en hausse de 0,1 % à 2,37 euros par action.

