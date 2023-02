Intesa et IBM, accord pour une infrastructure technologique innovante

(Alliance News) - Intesa Sanpaolo Spa et IBM Corp. ont annoncé lundi un accord pour l'adoption d'infrastructures technologiques innovantes qui permettront une évolution de la sécurité et des performances informatiques ainsi qu'une réduction de la consommation informatique.

L'évolution constante des services numériques et les réglementations de plus en plus strictes en matière de sécurité et de durabilité obligent les banques à mettre constamment à jour leurs infrastructures technologiques.

"Grâce à l'accord avec IBM, Intesa Sanpaolo pourra profiter pleinement des opportunités offertes dans le domaine du cloud hybride et de l'intelligence artificielle, ce qui permettra une digitalisation forte, ouverte, flexible et sécurisée et, en même temps, contribuera à une réduction significative de la consommation d'énergie", explique la banque italienne.

"En particulier, la modernisation de l'environnement technologique de la banque avec l'IBM z16 conçu sous la bannière de l'efficacité pour atteindre des performances plus élevées avec une consommation d'énergie plus faible permettra à Intesa Sanpaolo de réduire la consommation d'énergie de ce composant d'infrastructure d'environ 20% et de contribuer à limiter l'impact environnemental."

L'action d'Intesa Sanpaolo a clôturé lundi en hausse de 1,5 % à 2,53 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.