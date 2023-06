Intesa lance Isybank, une banque basée sur le cloud, dans le cadre de sa stratégie numérique

Isybank est alimentée par une technologie en nuage fournie par la société britannique ThoughtMachine, une entreprise de technologie bancaire native en nuage. Les services en nuage sont fournis par Google, qui a investi 1 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) en Italie pour mettre en place les deux régions en nuage sur lesquelles Intesa s'appuiera.

Les banques traditionnelles sont confrontées à un défi de taille lorsqu'il s'agit de remplacer leur infrastructure informatique de base, connue sous le nom d'ordinateur central, par la technologie "cloud". Les systèmes hérités constituent un obstacle majeur, alors que la tâche est aisée pour les banques "challenger" créées à partir de zéro sur la base de la technologie "cloud".

Paul Taylor, PDG de ThoughtMachine, a déclaré lors d'une présentation que les banques établies comme Intesa pouvaient toujours chercher à combiner une expérience numérique de premier ordre avec la résilience financière, la large base d'utilisateurs et l'offre de produits des créanciers traditionnels.

Intesa a déclaré qu'elle essaierait de transférer l'ensemble de ses activités sur le cloud si Isybank s'avérait être une réussite.

Avec une population vieillissante, l'Italie est à la traîne en matière de numérique en Europe.

Intesa Sanpaolo a prévu que sa nouvelle banque numérique permettrait d'économiser environ 800 millions d'euros par an en 2026-2027, contre 600 millions d'euros en 2025, selon une présentation de la stratégie effectuée en février de l'année dernière.

"Ce que nous avons réussi à accomplir en seulement 12 mois est quelque chose dont le pays tout entier devrait être fier", a déclaré le PDG Carlo Messina.

Isybank vise quelque 4 millions de clients d'Intesa qui génèrent environ 200 millions d'euros de revenus par an et pourraient devenir plus rentables pour la banque s'ils se détournaient des agences, étant donné qu'ils n'utilisent déjà plus que les services bancaires numériques.

Stefano Barrese, directeur de la banque commerciale d'Intesa, a déclaré que sur les 12 millions de clients de la banque, 8 à 9 millions utilisaient également des canaux numériques, et qu'environ la moitié d'entre eux n'utilisaient que des moyens numériques. Cette proportion était de 400 000 en 2013.

(1 dollar = 0,9158 euro)