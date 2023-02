Intesa lance un plan de rachat de 1,70 milliard d'euros

(Alliance News) - Intesa Sanpaolo Spa a annoncé lundi que le plan de rachat de 1,70 milliard d'euros sera lancé le 13 février, pour un nombre d'actions ne dépassant pas 1,63 milliard.

Le nombre maximum d'actions qui seront achetées sur une base quotidienne ne dépassera pas 25 % du volume quotidien moyen des actions ordinaires Intesa Sanpaolo négociées en janvier 2023, qui s'élevait à environ 103 millions d'actions.

Le plan est lié à l'achat d'actions propres destinées à être annulées pour un décaissement total maximum de 3,40 milliards d'euros et pour un nombre d'actions ne dépassant pas 2,62 milliards d'actions ordinaires Intesa Sanpaolo, approuvé par l'assemblée des actionnaires le 29 avril 2022 et autorisé par la Banque centrale européenne, et qui a été exécuté pour un programme initial lancé le 4 juillet et conclu le 11 octobre avec le décaissement de 1,70 milliard d'euros et l'achat de 988,6 millions d'actions propres, qui ont toutes été annulées.

Les actions d'Intesa Sanpaolo ont clôturé lundi en hausse de 2,7 % à 2,45 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

