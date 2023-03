Intesa place une obligation de 600 millions de GBP, des commandes et une taille record

(Alliance News) - Intesa Sanpaolo Spa a annoncé avoir placé avec succès une nouvelle émission verte senior non préférée pour le marché de la livre sterling, d'une valeur nominale de 600 millions de livres sterling, avec le plus grand carnet d'ordres et la plus grande taille jamais atteints par une banque italienne émettrice sur le marché britannique.

L'opération est destinée à financer et à refinancer toutes les catégories vertes décrites dans le cadre des obligations vertes, sociales et de développement durable d'Intesa Sanpaolo.

Les ordres ont atteint 1,2 milliard d'EUR, suscitant l'intérêt de près de 100 investisseurs, ce qui a permis de réduire l'écart initial à GILT + 285 points de base.

L'émission a une durée de six ans, avec une option de remboursement au cours de la cinquième année, à un niveau de GILT + 285 points de base, avec un coupon de 6,50 % et une date de valeur du 14 mars.

Le carnet d'ordres était très diversifié, avec environ 88% des investisseurs dédiés au segment ESG. En détail, 82 % étaient des gestionnaires d'actifs et de fonds, 8 % des fonds spéculatifs, 5 % des banques et des banques privées, et 3 % des assurances et des fonds de pension.

En ce qui concerne la répartition géographique des ordres, 72 % proviennent du Royaume-Uni et de l'Irlande, 9 % de l'Allemagne, 6 % de la France et 4 % de la Suisse.

Morgan Stanley, NatWest Markets et JPMorgan, ainsi que la division IMI CIB d'Intesa Sanpaolo, ont participé à la transaction en tant que teneurs de livres.

L'action d'Intesa Sanpaolo est en hausse de 0,6 %, à 2,58 euros par action.

