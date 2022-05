L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE À 20H00 (18H00 GMT)

PARIS (awp/afp) - Le point sur l'actualité économique de ce vendredi à 20H00 (18H00 GMT)

Ukraine: nouveau convoi de l'ONU attendu pour évacuer les civils d'Azovstal

- La Hongrie freine le projet européen d'embargo sur le pétrole russe

- le PAM demande la réouverture des ports d'Odessa

Etats-Unis: encore des créations d'emplois pléthoriques en avril, le taux de chômage reste stable à 3,6%

Les Bourses mondiales restent à la peine après le rapport sur l'emploi américain, celle de Paris conclut sa pire semaine en deux mois

Canada: la création d'emplois ralentit en avril, taux de chômage toujours à un creux historique

Le conglomérat indien Reliance dépasse les 100 mds USD de chiffre d'affaires annuel

L'Inde veut rouvrir des mines de charbon face aux fortes chaleurs qui affectent la production

Royaume-Uni: la faillite des magasins McColl's met 16.000 emplois en péril

Recylex placé en redressement judiciaire

Danone enclenche sa stratégie de renouvellement de son portefeuille de marques

Intesa Sanpaolo: bénéfice trimestriel en berne, sous l'effet de la Russie

Facebook accusé d'avoir sciemment bloqué des pages du gouvernement australien (presse)

Brésil: déforestation record en avril en Amazonie, sous une "immense pression"

================= A SUIVRE LUNDI 9 MAI ==================

ÉCONOMIE

FRANCE

Journée de l'Europe

Balance commerciale - mars - Douanes (08H45)

Balance des paiements - mars - Banque de France (08H45)

Point de conjoncture - mai - Insee (18H00)

UE

Clôture de la Conférence sur l'avenir de l'Europe avec le président Macron et les présidentes de la Commission et du Parlement européens, Ursula Von Der Leyen et Roberta Metsola - (11H30)

CHINE

Chiffres du commerce pour avril (05H00)

INDONESIE

PIB pour le 1er trimestre (05H30)

ENTREPRISES

FRANCE

La Provence: Décision du conseil d'administration concernant son rachat - Marseille

Enedis: Jugement dans l'affaire du "Droit au refus" du compteur Linky - Mâcon

Trigano: résultats 1er semestre

Yemenia Airways: Procès de la compagnie après le crash d'un avion en 2009 ayant fait 152 morts au large des Comores - Paris, tribunal judiciaire (13H30) (jusqu'au 2 juin)

QATAR

Salon de la bijouterie et de l'horlogerie de Doha (DJWE)(jusqu'au 13)

AFRIQUE DU SUD

Conférence annuelle du secteur minier africain, Indaba - Le Cap (jusqu'au 12)

