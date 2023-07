(Alliance News) - Cassa Depositi e Prestiti Spa a accordé à Intesa Sanpaolo Spa un prêt d'un milliard d'euros destiné à promouvoir des initiatives conjointes pour les entreprises italiennes. L'objectif est de faciliter l'accès au crédit pour les petites entreprises afin de les aider à réaliser leurs projets, en soutenant leur croissance et leur compétitivité.

Plus précisément, selon l'annonce, les ressources seront intégralement utilisées par Intesa Sanpaolo pour accorder de nouveaux prêts d'un montant maximum de 25 millions d'euros, d'une durée maximale de 18 ans, à des PME et des entreprises de taille intermédiaire italiennes. Les ressources seront consacrées à des investissements à réaliser et/ou en cours de réalisation, en s'appuyant également sur les chaînes de production en Italie, à des dépenses en immobilisations corporelles et/ou incorporelles et à des besoins en fonds de roulement.

"L'initiative conjointe d'Intesa Sanpaolo et de la Cassa Depositi e Prestiti répond à la volonté de soutenir les PME et les entreprises de taille intermédiaire italiennes dans une phase de marché en constante évolution, en leur permettant d'accéder à des financements à long terme à des taux avantageux. Les entreprises pourront également bénéficier de bonus supplémentaires dans le cas d'investissements ayant des objectifs ESG et, pour certains types de financement, elles pourront également les combiner avec d'autres facilités accessibles grâce à des garanties publiques", peut-on lire dans la déclaration.

Andrea Nuzzi, responsable des entreprises et des institutions financières au CDP, a déclaré : "Cette opération confirme une fois de plus l'engagement de la Cassa Depositi e Prestiti à soutenir le tissu entrepreneurial du pays et à créer de la valeur localement, dans une logique d'additionnalité et de complémentarité avec le marché. La synergie avec Intesa Sanpaolo facilitera en effet l'accès au crédit pour les petites entreprises qui jouent un rôle crucial dans l'économie italienne et leur permettra de saisir les opportunités de croissance".

Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, a déclaré : "Cette nouvelle initiative avec la Cassa Depositi e Prestiti renforce la collaboration de longue date qui nous voit unis depuis des années dans des propositions financières en faveur de la compétitivité de notre système de production. Nous partageons une approche coordonnée des interventions et une volonté d'appréhender les besoins et de trouver des solutions et des ressources à mettre à la disposition des PME et des entreprises de taille intermédiaire italiennes. Avec le CDP, nous avons l'intention, en cette occasion particulière, de faciliter l'ensemble du système économique dans une phase de développement qui devrait être considérée comme un tournant positif pour un grand nombre de nos entreprises".

Intesa Sanpaolo est en baisse de 0,1 % à 2,44 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

